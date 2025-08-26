عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان درباره اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی و مخالفت با طرح‌های مخاطره آمیز در مرز‌های شمالی غربی ایران را قرائت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور) بیانیه بیش از ۱۵۰ نمایندگان در خصوص اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی و مخالفت با طرح‌های مخاطره آمیز در مرز‌های شمالی غربی ایران را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای ملت بزرگ ایران و در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام بر جایگاه راهبردی قفقاز جنوبی برای کشور تاکید می‌کند. این منطقه نه صرفا یک مرز جغرافیایی بلکه بخش از حاشیه امنیتی، عمق استراتژیک و حوزه تمدنی ایران است، حوزه‌ای که قرن‌ها با ایران در پیوند‌های استوار تاریخی، فرهنگی و امنیتی بوده و امروز نیز نقش حیاتی در پاسداری از تمامیت ارضی و سیانت از امنیت ملی ایفا می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران براساس اصول ثابت خود همواره حل مسایل منطقه را از مسیر گفت و گوی مستقیم میان کشور‌های منطقه و فارغ از مداخله نیرو‌های فرامنطقه‌ای دنبال کرده است. هر اقدامی برای تغییر مرز‌های شناخته شده، ایجاد کریدور‌های تحمیلی، یا اجرای طرح‌هایی همچون دانال زنگ زور اقدامی ناسازگار با منافع ملت‌های منطقه و تهدیدی مستقیم علیه امنیت جمعی خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول مسلم بین‌الملل یادآور می‌شود هرگونه تغییر مرز‌های به رسمیت شناخته شده جهانی بدون رضایت دولت‌های ذی‌ربط نقض آشکار منشور ملل متحد و اصل تمامیت ارضی کشور‌ها است.

جمهوری اسلامی ایران این حق را برای محفوظ می‌دارد که در صورت تعرض به امنیت و منافع ملی از تمامی ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و مشروع برای دفاع قاطعانه استفاده نماید. قفقاز جنوبی نه تنها به دلیل امنیتی بلکه به عنوان گذرگاه مهم انرژی، ترانزیت و اتصال اقتصادی برای ایران و منطقه، حیاتی است. هر پروژه‌ای اقتصادی و ترانزیتی که با هدف تضعیف جایگاه ژئواکونومیک ایران تعریف شود از منظر مجلس شورای اسلامی مردود و از نظر ملت غیرقابل قبول است. ایران بر این باور است که توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که منافع همه کشور‌های منطقه را دربر بگیرد و با احترام به حاکمیت ملی آنان صورت گیرد.

مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که تحولات پیش رو در منطقه قفقاز ممکن است با سناریو‌هایی همراه شود که توسط برخی بازیگران منطقه‌ای به تحریک قدرت‌های فرامنطقه‌ای دنبال می‌شود. چنین ائتلاف‌های منطقه‌ای نه به نفع منطقه بوده و نه می‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. هشیاری، انسجام و دیپلماسی فعال ابزار اصلی ایران برای مقابله با این تهدید‌ها خواهد بود. ما همه کشور‌های منطقه را به رعایت اصل حسن همجواری، پرهیز از اقدامات تنش آفرین، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بدون حضور بیگانگان دعوت می‌کنیم. توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی تنها در چارچوب مرز‌های موجود و بر پایه احترام متقابل پایدار خواهد ماند.

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال و مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت آمادگی دارد با همکاری همه طرف‌های منطقه‌ای به حل و فصل منطقه قفقاز جنوبی یاری رساند. نمایندگان ملت ایران با نظارت بر اجرای سیاست خارجی و پایبندی به حقوق تاریخی و امنیتی کشور از منافع ملی پاسداری خواهند کرد و در برابر هر تهدیدی پاسخ درخور قدرت منطقه‌ای خواهند داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: قفقاز جنوبی ، کریدور زنگزور
خبرهای مرتبط
تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس
جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
آخرین اخبار
تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس
ارتش: دولت چهاردهم با عزمی راسخ در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
بقائی: ایران آماده مذاکره با اروپاست/ اعتمادسازی باید دوطرفه باشد
گفت‌وگوی سنایی و سفیر چین درباره نشست آتی سازمان شانگهای
ایران جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد
مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود
تأکید ایران و الجزایر بر دفاع کشور‌های اسلامی از حقوق ملت فلسطین در محافل جهانی
قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین
پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود
آمادگی روسیه برای نقش‌آفرینی موثر در حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران
عراقچی: رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای، شفاف و مسئولانه است
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
عراقچی: تاریخ، تأخیر در محکومیت عملی تراژدی غزه را نخواهد بخشید
تاکید عراقچی و فواد حسین بر اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق
دیدار بهرامی با معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان