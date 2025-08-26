نخستین پرواز رسمی هواپیمای Islander با موفقیت انجام شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن مسعودیان، رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها‍ و ناوبری هوایی ایران گفت: نخستین پرواز رسمی هواپیمای "Islander" در ناوگان وارسی پروازی کشور با موفقیت انجام شد. این هواپیما پس از بازسازی کامل و اخذ مجوز‌های رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری، مأموریت وارسی سامانه‌های بصری فرودگاه اصفهان را با دقت بالا به انجام رساند و نقطه‌عطفی در مسیر کاهش هزینه‌های ارزی و افزایش بهره‌وری عملیاتی را رقم زد.

مسعودیان افزود: این هواپیما پس از اخذ مجوز‌های لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، برای نخستین بار به طور رسمی و در قالب عملیات وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری وارد فاز عملیاتی شد. پیش‌تر این هواپیما چندین مرتبه پرواز‌های آزمایشی و بررسی‌های مقدماتی را با موفقیّت پشت سر گذاشته بود، اما پرواز اخیر به‌عنوان نخستین پرواز رسمی و در چارچوب قوانین و مقرّرات سازمان هواپیمایی کشوری به ثبت رسید.

وی اظهار داشت: در این عملیات پروازی، وارسی سامانه‌های PAPI باند‌های ۰۷L، ۰۷R، ۲۵R و ۲۵L فرودگاه شهید بهشتی اصفهان توسط هواپیمای "Islander" انجام شد و برای اطمینان مضاعف و صحت‌سنجی داده‌های ثبت شده، همان وارسی سامانه‌ها توسط هواپیمای "King Air" نیز انجام شد و نتایج حاصله از انجام عملیات پروازی مذکور توسط هر دو هواپیما کاملاً منطبق و دقیق بود.

مسعودیان در ادامه یادآور شد که این اتفاق نقطه‌عطفی در تاریخ وارسی پروازی کشور محسوب می‌شود. از این پس می‌توان در وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری، به‌جای اتکای صرف بر هواپیمای "King Air" که هزینه عملیاتی بالاتری دارد، از هواپیمای "Islander" نیز استفاده کرد. این اقدام راهبردی به همت متخصصان مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی کشور محقق شد و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش فشار عملیاتی بر هواپیمای "King Air" و صرفه‌جویی ارزی در حوزه وارسی سامانه‌های ناوبری، کمک‌ناوبری و بصری فرودگاه‌ها و مسیر‌های پروازی کشور به شمار می‌آید.

رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‌ها‍ و ناوبری هوایی ایران، در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: هواپیمای "Islander" ساخت شرکت بریتن نورمن انگلستان است؛ یک هواپیمای دوموتوره سبک که چندین سال پیش خریداری و در اختیار مرکز وارسی قرار گرفت. اما به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم امکان تأمین قطعات، علیرغم ساعت پروازی پایین، مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.

وی گفت: از زمانی که مسئولیت وارسی پروازی به این مرکز واگذار شد، کلیه سامانه‌های ناوبری، کمک‌ناوبری، بصری و کمک‌بصری با هواپیمای "King Air" مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما در طول این سال‌ها با توجه به تعدد فرودگاه‌ها و سامانه‌های ناوبری، کمک ناوبری و نظیر آن در پهنه جغرافیای کشور همواره با کمبود زمان پروازی مواجه بودیم؛ لذا شرکت تصمیم گرفت هواپیمای "Islander" را بازسازی کند. این فرآیند با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، چندین سال به طول انجامید و نهایتاً سال گذشته با موفقیت به پایان رسید.

مسعودیان خاطرنشان کرد: پس از بازسازی هواپیما و نصب تجهیزات مورد نیاز، مراحل اخذ مجوز‌های رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. در این مسیر، چندین پرواز آزمایشی برای بررسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری انجام شد که همگی با موفقیت همراه بودند. نهایتاً مجوز رسمی بهره‌برداری صادر شد و نخستین پرواز رسمی وارسی پروازی با هواپیمای Islander در فرودگاه اصفهان انجام شد.

وی اشاره کرد که در این مأموریت، سامانه PAPI فرودگاه اصفهان توسط "Islander" بررسی شد و همان سامانه در همان روز توسط "King Air" نیز وارسی شد. نتایج کاملاً منطبق بود و دقت لازم را داشت. این موضوع نشان داد که هواپیمای "Islander" توانایی کامل برای انجام مأموریت‌های وارسی سامانه‌های بصری را دارد.

این مسئول تاکید کرد که هزینه عملیاتی هواپیمای "King Air" برای هر مأموریت وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری به ازای هر ساعت حدود ۵۰۰۰ دلار است. در حالی‌که هزینه عملیاتی هواپیمای "Islander" بسیار کمتر و تقریباً یک‌دهم آن است. این تفاوت هزینه، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد. همچنین، با استفاده ازهواپیمای "Islander"، می‌توان زمان پروازی هواپیمای راهبردی "King Air" را ذخیره کرد و در مأموریت‌های حساس‌تر از آن بهره گرفت.

محمدحسن مسعودیان گفت: این هواپیما از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. ما با استفاده از آن در مأموریت‌های وارسی سامانه‌های بصری و کمک‌بصری، هم در هزینه صرفه‌جویی می‌کنیم و هم بهره‌وری ناوگان را افزایش می‌دهیم. همچنین، آموزش خدمه پروازی "Islander" آغاز و در حال تکمیل است تا بتوانیم این هواپیما را در اقصی نقاطکشور برای مأموریت‌های وارسی مورد نظر اعزام کنیم.

وی در پایان تاکید کرد که ورود رسمی هواپیمای" Islander " به ناوگان هواپیمای فلایت‌چک کشور، یک دستاورد بزرگ و نقطه‌عطفی در مسیر توسعه و استقلال عملیاتی در حوزه وارسی پروازی محسوب می‌شود

منبع: روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران