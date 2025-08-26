باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نقیزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: موضوع دورههای کارشناسی سه ساله همواره مورد توجه دفتر برنامهریزی آموزش عالی قرار داشته است.
وی افزود: طبق دستور اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مطالعات تکمیلی در این زمینه توسط مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در حال انجام است.
نقی زاده گفت: دفتر برنامهریزی آموزش عالی نیز به پیگیری مطالعات اجرایی پرداخته تا تمام جوانب این موضوع بررسی و تحلیل شود. هدف کلیدی از این مطالعات ارائه راهکارهایی جهت ورود سریعتر دانشجویان به بازار کار و همچنین افزایش کیفیت آموزشی است.
این مقام مسئول وزارت علوم تاکید کرد: ما نیازمند تغییرات در برنامههای آموزشی جهت افزایش کیفیت آموزشی هستیم.
نقی زاده در پایان گفت: این موضوع در دستور کار شورای عالی برنامهریزی آموزشی قرار دارد و با تکمیل مطالعات و نهایی شدن جزئیات، اطلاعات بیشتری در این خصوص به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری آنا