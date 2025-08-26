تیراندازی در استرالیا دو پلیس کشته یک نفر زخمی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس و رسانههای محلی گزارش دادهاند که دو مأمور پلیس استرالیا روز سهشنبه در جریان یک «حادثه فعال» در یک منطقه روستایی در ایالت ویکتوریا هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدهاند و یک مأمور دیگر نیز زخمی شده است.
پلیس هیچ جزئیاتی در مورد تلفات ارائه نداد. اما چندین رسانه، از جمله پخش عمومی ABC، گزارش دادند که این درگیری به کشته شدن دو پلیس، زخمی شدن یک نفر و فراری بودن ضارب منجر شده است.
پلیس و رسانهها گفتند این برخورد خشونتآمیز در «پورپونکا» (Porepunkah) که در دامنه یک کوه در شمال شرق ویکتوریا قرار دارد، رخ داده است.
پلیس ویکتوریا در بیانیهای گفت: «این هنوز یک حادثه فعال است و زمانی که از نظر عملیاتی ایمن باشد، اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم داد. ما از مردم میخواهیم از این منطقه دوری کنند.»
روزنامه «دی ایج» (The Age) گزارش داد که پلیس برای اجرای یک قرار جلب مربوط به اتهامات سوءاستفاده جنسی در گذشته در آن ملک حضور داشته است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.
منبع: خبرگزاری فرانسه