پایان عطش دیرینه ازنا با افتتاح طرح تأمین پایدار آب

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، تغییر الگوهای کشت، بهرهبرداری غیر اصولی از سفرههای زیرزمینی و تغییرات اقلیمی از جمله عواملی هستند که وضعیت منابع آب این منطقه را به سمت بحران سوق دادهاند.
تأمین آب پایدار در ازنا نهتنها یک نیاز زیستمحیطی بلکه ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی محسوب میشود.
ازنا با وجود موقعیت جغرافیایی ویژه، در معرض خشکسالیهای پیدرپی قرار گرفته است. کاهش بارندگی و افزایش تبخیر سبب شده که منابع آب زیرزمینی بیش از گذشته مورد بهرهبرداری قرار گیرند. این روند به افت سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن چشمهها و قنوات، و آسیب به پوشش گیاهی و حیاتوحش منجر شده است. بدون مدیریت پایدار منابع آب، تعادل زیستمحیطی منطقه بهشدت تهدید خواهد شد.
پروژه تامین آب پایدار شهر ازنا افتتاح شد
نورالدین نوریزدان امروز صبح در حاشیه افتتاح پروژه تامین آب پایدار شهر ازنا اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی میزان تامین آب پایدار این پروژه ۶۰ لیتر بر ثانیه است.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان احجام به کار رفته برای این پروژه شامل حفر، تجهیز و راهاندازی دو حلقه چاه عمیق و اجرای ۱۸۰۰ متر خط انتقال فولادی است.
نفس تازه ازنا با افتتاح طرح تأمین پایدار آب
آب، زیربنای زندگی شهری و روستایی در ازنا است. کمبود آب آشامیدنی سالم، نارضایتی و مهاجرتهای اجباری را بهدنبال دارد. تجربه سایر نقاط کشور نشان داده است که بحران آب میتواند به مشکلات اجتماعی و نابرابریهای شدید دامن بزند. در نتیجه، تأمین آب پایدار به معنای تضمین کیفیت زندگی مردم و کاهش مهاجرتهای ناخواسته است.
ازنا منطقهای کشاورزیمحور است و بخش قابل توجهی از معیشت مردم بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است. نبود آب کافی برای آبیاری زمینها، کاهش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را به دنبال دارد و امنیت غذایی منطقه را به خطر میاندازد. در مقابل، تأمین و مدیریت درست منابع آب، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه صنایع وابسته به آب باشد.
آب یک منبع استراتژیک است. کمبود یا توزیع ناعادلانه آن میتواند منجر به تنشهای محلی و منطقهای شود. اگر در ازنا برنامهریزی دقیقی برای تأمین پایدار آب وجود نداشته باشد، در آینده نزدیک شاهد افزایش اختلافات اجتماعی و اقتصادی خواهیم بود.
تأمین آب پایدار در ازنا تنها یک موضوع خدماتی یا فنی نیست، بلکه مسئلهای حیاتی برای آینده این شهرستان است. اگر امروز در مدیریت منابع آب ازنا بیتوجهی شود، فردا با بحرانهای گستردهتری مواجه خواهیم شد. نگاه راهبردی، مدیریت علمی، و مشارکت همگانی میتواند این تهدید را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کند.