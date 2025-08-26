صدور بیش از ۱۲۵۰ فقره اسناد تک برگ طرح ملی مسکن در فهرج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عقیل کریم آبادی _ یوسف رهگویی فرماندار شهرستان فهرج گفت: در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک بیش از هزار و ۲۵۰ فقره اسناد تک برگ طرح ملی مسکن در شهرستان فهرج صادر شده که اتفاق نادری است.



وی افزود: نبود روشنایی در نقطه حادثه خیر سه راهی زمان آباد معظلی برای مردم بود که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و صد و چهل میلیون تومان در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

رهگویی تصریح کرد: همچنین با اعتباری بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای رفع نقطه حادثه خیز پیچ رکن آباد اختصاص داده شده است.

نماینده عالی دولت در فهرج با اعلام اینکه اعتبارات شهرستان طی امسال به پروژه‌های نیمه تمام تخصیص داده شده است، بیان داشت: برای مجتمع فرهنگی ارشاد اسلامی بیش از ۱۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده تا به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان فهرج گفت: در حوزه شهری فهرج ابتدا با ورود اینجانب به این شهرستان حسب دستور استاندار، مدیرکل امور شهری به شهرستان فهرج سفر کرد که طی چند مرحله بیش از ۶ الی ۷ میلیارد تومان خارج از ارزش افزوده شهرداری فهرج به شهر فهرج اختصاص داده شد و مقداری از بدهی‌های معوقه شهرداری فهرج پرداخت شد که نسبت به سنوات گذشته بی سابقه بوده است.

وی افزود: میدان ورودی شهرستان، جدول گذاری سطح شهر، ساماندهی پارک، عملیات عمرانی خوبی در سطح شهر فهرج آغاز شده و طی امسال اعتباری بیش از سال‌های قبل اختصاص داده شده تا چهره شهر از حالتی که قبلا بود تغییر داده شود؛ چراکه همه مردم مطالبه تغییر چهره شهر فهرج را داشتند و دارند و ان شاءالله سال آینده شاهد رشد و شکوفایی شهر فهرج خواهیم بود.

رهگویی تصریح کرد: در زمان قطعی برق مشکل آنتن دهی اپراتور همراه اول را داشتیم که با پیگیری در استان این مشکل مرتفع شد.

فرماندار شهرستان فهرج افزود: پیگیر هستیم مشکل آنتن دهی اپراتور ایرانسل نیز در زمان قطعی برق مرتفع شود.

رهگویی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که در استان صورت گرفته است به زودی پست سیار فوق توزیع برق شهرستان فهرج تبدیل به پست ثابت فوق توزیع برق می‌شود.