تولید بیش از ۸۷۰ نوع کود در سطح کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - نادر نقیلی در حاشیه همایش آموزشی ـ ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی در تبریز گفت: برگزاری همایشهای آموزشی و ترویجی معرفی سبد کودی فرصتی است برای ارتباط مستقیم کشاورزان و کارگزاران با تولیدکنندگان و متخصصان که نتیجه آن ارتقای دانش تغذیه گیاهی و افزایش تولید سالم و اقتصادی خواهد بود.
اظهار کرد: این همایش با حضور ۲۵ شرکت فناور و دانشبنیان برگزار شد و شرکتها محصولات متنوع خود شامل کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو (پرمصرف و کممصرف)، ترکیبات آلی و زیستی، کودهای کاهشدهنده اثرات تنشهای محیطی بهویژه خشکی و شوری و همچنین بهبود دهندههای جذب عناصر غذایی خاک را عرضه کردند.
وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در راستای حمایت از شرکتهای داخلی و با عقد تفاهمنامههای متعدد در مسیر خودکفایی تولید کودهای شیمیایی گام برمیدارد و امروز حدود ۹۰ شرکت طرف قرارداد با این مجموعه بیش از ۸۷۰ نوع کود متنوع را در سطح کشور تولید و عرضه میکنند.
نقیلی با تاکید بر اهداف برگزاری این همایشها گفت: مهمترین هدف، کوتاهکردن زنجیره تولید تا مصرف و ایجاد ارتباط مستقیم و چهره بهچهره بین کشاورزان، کارگزاران فروش و شرکتهای تولیدکننده کود است. این روند باعث میشود کشاورزان ضمن آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی خاک خود، بهترین و متعادلترین الگوی تغذیه گیاهی را انتخاب کرده و در نهایت محصولات سالمتر و با بازده بالاتر تولید کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد:کارگزاران نیز با شناخت بهتر محصولات و تبادل نظر با تولیدکنندگان میتوانند خدمات مناسبتری به کشاورزان ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: برآیند این همافزایی و اشتراک اطلاعات ارتقای کیفی و کمی محصولات کشاورزی، اقتصادیتر شدن تولید در زراعت، باغداری و گلخانهها و حتی ارتقای توانمندی شرکتهای تولیدکننده کود خواهد بود.