پخش مستند «روینده» از شبکه مستند سیما

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «روینده» به تهیه‌کنندگی محمدجواد امیرانی و کارگردانی محمدرضا گودرزی مهر، سه‌شنبه ۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود. این مستند روایتگر تلاش دانشمندان و پژوهشگران ایرانی برای تولید پوست انسانی از سلول‌های زنده و بهره‌گیری از آن در درمان زخم‌های عمیق ناشی از دیابت است.

در «روینده»، روند علمی و تحقیقاتی ساخت پوست مصنوعی با نگاهی مستند، دقیق و علمی به تصویر کشیده شده و کاربرد آن در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به زخم‌های دیابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازپخش این مستند چهارشنبه، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما