سال تحصیلی جدید حضوری نیمه دوم مهرماه آغاز می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی روز سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس پیشین و سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان کرد: برگزاری آزمون ها به شکل حضوری نیازمند تعریف زیرساخت های لازم، دسترسی به اینترنت پایدار و پلتفرم های امن است که با توجه اهمیت رعایت عدالت آموزشی و حفظ کیفیت آن در آزمون های مجازی هنوز امکانپذیر نیست.

وی یادآورشد: استان بوشهر از مزیت های زیر ساختی دریا محور برای آموزش برخوردار است که با توجه به همین زیرساخت ها تاکنون اقداماتی برای رشته ها و گرایش های مرتبط انجام شده که مورد حمایت این وزارتخانه نیز است.

معاون آموزش و یر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد:باید از نگاه سنتی فاصله گرفت و در نظر داشت برای توسعه آموزشی نیاز به ظرفیت است که دانشگاه خلیج فارس مشمول آن می‌شود .

واحدی با اشاره به بازدید از بخش های آزمایشگاهی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس افزود: در زیرساخت های تجهیزات این دانشگاه ها ارتباط با صنایع وتناسب براساس نیازفعالیت های صنعتی به خوبی مشاهده شد که امید است این اقدامات توسعه یابد.

منبع: ایرنا