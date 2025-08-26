معاون آموزش وزیر علوم گفت: باتوجه به مشکلات بوجودآمده و تعویق در تاریخ امتحانات و اعلام نتایج آزمون سراسری و آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید از هفته سوم یا چهارم مهرماه به صورت حضوری آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی روز سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس پیشین و سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان کرد: برگزاری آزمون ها به شکل حضوری نیازمند تعریف زیرساخت های لازم، دسترسی به اینترنت پایدار و پلتفرم های امن است که با توجه اهمیت رعایت عدالت آموزشی و حفظ کیفیت آن در آزمون های مجازی هنوز امکانپذیر نیست.

وی یادآورشد: استان بوشهر از مزیت های زیر ساختی دریا محور برای آموزش برخوردار است که با توجه به همین زیرساخت ها تاکنون اقداماتی برای رشته ها و گرایش های مرتبط انجام شده که مورد حمایت این وزارتخانه نیز است.

معاون آموزش و یر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد:باید از نگاه سنتی فاصله گرفت و در نظر داشت برای توسعه آموزشی نیاز به ظرفیت است که دانشگاه خلیج فارس مشمول آن می‌شود .

واحدی با اشاره به بازدید از بخش های آزمایشگاهی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس افزود: در زیرساخت های تجهیزات این دانشگاه ها ارتباط با صنایع وتناسب براساس نیازفعالیت های صنعتی به خوبی مشاهده شد که امید است این اقدامات توسعه یابد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سال تحصیلی ، وزارت علوم
سال تحصیلی جدید حضوری نیمه دوم مهرماه آغاز می شود
