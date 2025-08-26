توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو/معامله سالانه ۷ میلیون دستگاه خودرو در بازار+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱۴۰۳، جمع زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا آخر سال گذشته کمتر از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود. با این حال، تا امروز که با هم صحبت میکنیم، هنوز مشخص نیست قیمتی که با ایران خودرو توافق میشود، چه عددی خواهد بود. این عدد در چند سال اخیر که قیمتگذاری دستوری صورت پذیرفته، به بالای ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در این میان، ما شاهد توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه بودهایم که بین دلالها و واسطههایی که کارتهای خود را درب در کارخانه بردهاند، توزیع شده است. این افراد توانستهاند خودروها را در بازار آزاد بفروشند. این ۶۲۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار را بین این افراد توزیع شده است که ما آن را سوبسید سیاه تعبیر میکنیم.
محبی نژاد توضیح داد:لازم به ذکر است که سالانه ۷ میلیون دستگاه خودرو در بازار معامله میشود که یک میلیون دستگاه آن مربوط به خودروهای داخلی است که به قیمت توافقی ارائه میشود. این یک میلیون خودروی ساخت داخل درب کارخانه تحت قیمتگذاری دستوری قرار دارد و به دست مشتریان نمیرسد. متأسفانه، مردم با همان کیفیت درب کارخانه، خودروها را به قیمت ارز آزاد و حتی بالاتر در بازار آزاد معامله میکنند.