باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در ساختمان شیخ فضلالله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه این خبرنگاران هستند وقایع را ثبت میکنند، گفت: در مرکز امور نمایندگان بحث استفاده از پتانسیل نمایندگان را داریم. در بحث قوانین این همه قانون انباشته داریم که با هوشمندسازی فقط یک قسمت را میتوانیم جلو ببریم.
رحیمی مظفری اظهار کرد: در اتفاقات روز کشور کسانی که از ابتدا درگیر کار بودند الان هم میتوانند اشتباهات گذشته را جبران کنند و در این راستا با مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تصریح کرد: خیلی جالب است که سیاستهای کلی نظام را نوشتیم، اما سند افتخار همه دولتها خامفروشی نفت است و یکی از بندهای موکد در برنامههای پنج ساله و هم در قانون بودجه است.
نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: در مجمع تشخیص در سه کمیسیون کار در اختیار نمایندههای ادوار است؛ دکتر پورابراهیمی و دکتر هاشمی و دکتر مظفر.
رحیمی مظفری گفت: مهمترین کار مرکز نمایندگان این است که دادهها و اطلاعات دقیق از نمایندگان داشته باشیم. حدود ۱۴۰۰ نماینده ادوار داریم و باید ببنیم در کدام حوزهها صاحبنظر استند و آنچه دغدعه است اینکه راهکار اصولی پیشبینی کنیم.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تصریح کرد: در حال تهیه نرمافزاری هستیم که سوابق کلیه نمایندگان ادوار در آن دیده میشود.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: از اول انقلاب تا کنون بعد از بنیصدر تمام روسای جمهور بهغیر از احمدینژاد و رئیسی نماینده مجلس بودند و بعضا دو تا رئیسجمهوری که با مجلس به مشکل میخوردند همین دو نفر بودند، اما پزشکیان در مجلس از ادبیاتی استفاده میکند که بالاترین رای را میگیرد.
رحیمی مظفری اظهار کرد: نمایندگان ادوار باید بهروز باشند و اگر نباشد خطر دارد چون کسی که منشا خبر میشود باید خودش خبره خبر باشد.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تصریح کرد: ما داریم افرادی که متخصص هستتد را به دولت معرفی میکنیم. ما برای انتخاب چند ملاک مثل تحصیلات، سوابق اجرایی، سوابق تقنینی و در نهایت سوابق تحقیقاتی آنها را بررسی میکنیم.
نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: در آلمان وقتی یک طرح توسط نمایندهای داده شود باید برود امضای پنج نماینده ادوار را بگیرد تا بتواند آن را مطرح کند.
رحیمی مظفری بیان کرد: در مرکز نمایندگان مجلس، نمایندگان رادیکال هر دو طیف حضور دارند و من میگویم ما چرا نمیتوانیم بین خودمان حرف بزنیم پس چطوری میتوانیم بگوییم با دیگران میتوانیم حرف بزنیم.
رئیس مرکز امور نمایندگان با تشریح اقدامات این مرکز گفت: این مرکز از سال ۹۵ با هدف اولیه رسیدگی به امور نمایندگان ادوار تشکیل شد که اخیرا اداره امور نمایندگان فعلی نیز به آن اضافه شد.
نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: باید از ظرفیت کارگزاران استفاده کرد لذا بهرهگیری از تجارب آنها ضروری است چراکه استفاده از سرمایه انسانی در کشور ضعیف است.
رحیمی مظفری بیان کرد: نمیتوان گفت که ناترازی فعلی تقصیر دولت و مجلس فعلی است بلکه ناترازی از سالها قبل بوده و وضعیت را به اینجا کشانده است. باید برای حل مشکلات از کارگزارن قبلی همچون نمایندگان سابق هم استفاده کرد تا از طریق کانونهای مشورتی به مسئولان و نمایندگان فعلی مجلس کمک کرد.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه از پتانسیل نمایندگان ادوار در این مرکز استفاده میشود، گفت: با توجه به حجم زیاد قوانین، میتوان از ظرفیت نمایندگان ادوار برای تنقیح قوانین بهره گرفت.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس بیان کرد: لازم است که از نمایندگان دارای تجربه در حوزههای مختلف برای حل مشکلات کشور همچون بحث ناترازی استفاده کرد. نمونه آن نمایندگانی است که در تصویب برنامههای توسعه نقش داشتهاند.