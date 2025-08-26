باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در حاشیه سفر به خراسان رضوی و در جمع‌بندی این سفر که در فرودگاه شهدای گناباد برگزار شد، اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی وعده‌ای به بخش خصوصی نمی‌دهد، اما در تمام صحبت‌ها به سمت آنان می‌رویم و مسائل را حل و فصل می‌کنیم و در احداث راه، بخش خصوصی باید سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده باشد.

تأکید بر نقش بخش خصوصی در آزادراه‌ها

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های آزادراهی، گفت: آزادراه با بخش خصوصی معنی پیدا می‌کند. از زمان ساخت، ۷۰ درصد مشارکت با بخش خصوصی و ۳۰ درصد با دولت است.

وی در خصوص آزادراه منتهی به مشهد افزود: در شورای اداری اعلام کردم که بانک‌ها و بخش خصوصی می‌توانند در احداث آزادراه‌های منتهی به مشهد مشارکت کنند. اما پیمانکار، تخصیص ۳۰ به ۷۰ را به صرفه نمی‌داند و نرخ عوارض آزادراهی نیز هنوز تعیین نشده است.

وضعیت تسهیلات مسکن و متقاضیان

صادق در خصوص پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن و گلایه‌های مردمی در این خصوص گفت: بر اساس قانون جهش تولید، سه ضلع تأمین مسکن شامل زمین دولتی، تسهیلات بانکی و آورده مردمی بوده است و موضوعات زیربنایی توسط استانداری‌ها باید انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۷۸۰ هزار متقاضی زمین دریافت کرده‌اند، اظهارکرد: متأسفانه تسهیلات بانکی به خوبی پیش نرفته است. در سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار فقره تسهیلات وصل شده و حدود یک‌سوم متقاضیان هنوز تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حضور جدی‌تر بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید پای کار بیایند. ناترازی تسهیلات وجود دارد ولی این دلیلی نمی‌شود و بانک‌ها باید پرداخت کنند. همچنین اختلاف نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی باعث شده اقساط برای مردم سنگین باشد.

کمبود ناوگان اتوبوسرانی و برنامه‌های آتی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود شدید اتوبوس در کشور گفت: ما با کمبود ۷ هزار دستگاه اتوبوس مواجهیم که این مشکل در ایام اربعین و نوروز به شدت خود را نشان می‌دهد. فرسودگی ناوگان عامل اصلی تصادفات جاده‌ای است.

صادق از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بخش خصوصی برای تولید ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی تا پایان سال آینده خبر داد و افزود: همچنین مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس صادر شده و در تلاش برای دریافت مجوز‌های بیشتر هستیم.

افتتاح پروژه‌ها و اولویت‌بندی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ۹۰ کیلومتر راه در جنوب شرق خراسان رضوی که پیش‌از این با کمبود مواجه بود، گفت: این سفر به مناسبت افتتاح پروژه‌های مختلف در همه حوزه‌ها بود که حدود ۶۰ همت اعتبار داشت که ۱۵ همت آن در حوزه راه و مسکن بود.

وی قول داد مشکلات مدیریتی و تأمین بودجه پروژه‌ها به طور جدی در دست پیگیری قرار گیرد.

صادق در پایان با اشاره به فرودگاه گناباد گفت: نظم پرواز‌ها در این فرودگاه نیازمند جذب مسافر و همچنین تأمین ناوگان هواپیمایی است. پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات پروازی در این فرودگاه در دست انجام است.

منبع: تسنیم