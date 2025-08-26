مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد

وزیر اقتصاد گفت: با انجام حسابرسی سیستمی مالیات شاهد آن هستیم که مالیات ۹میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تعیین مالیات باید سیستمی شود و نیروی انسانی دیگر مالیات را تعیین می کند و در این زمینه معاونت جدید هم ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در حوزه مشاغل هم بخش اعظمی در قالب تبصره ماده ۱۰۰ تعیین می کنیم.

وی با بیان اینکه  اصلاحات مالیاتی  با هدف کاهش مداخلات انسانی و افزایش کارایی سیستم مالیاتی طراحی شده‌اند گفت: یکی از اهداف اصلی اصلاحات، کاهش مداخلات انسانی در تعیین مالیات است. این به این معناست که فرآیندها به صورت سیستمی و با استفاده از تکنولوژی انجام می‌شوند. با این کار امید می‌رود که میزان خطاها و بی‌عدالتی‌ها کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی به سمت الکترونیکی‌سازی کامل حرکت کرده است. به جای این‌که اطلاعات مالی به صورت کاغذی وارد سیستم شوند، تمامی مدارک و اظهارنامه‌ها به صورت آنلاین ارسال می‌شوند. این امر باعث تسریع در فرآیندها و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد معاونت جدید تحت عنوان "تحول هوشمند نظام مالیاتی" یکی از اقدامات کلیدی است. این معاونت وظیفه دارد قواعد و فرآیندها را به گونه‌ای تنظیم کند که مردم به راحتی قادر به اظهار مالیات خود باشند و نیازی به رسیدگی‌های انسانی کمتر وجود داشته باشد.

او بیان کرد: حسابرسی سیستمی به این معناست که فرآیند حسابرسی به طور خودکار انجام می‌شود و نیازی به دخالت ماموران مالیاتی نیست. در حال حاضر، ۸۰ درصد از اظهارنامه‌ها دیگر به صورت انسانی بررسی نمی‌شوند و تنها ۲۰ درصد از آن‌ها نیاز به رسیدگی دستی دارند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: با کاهش مداخلات انسانی و استفاده از سیستم‌های‌ هوشمند، شفافیت در فرآیند مالیات‌ستانی افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند اعتماد مردم را به نظام مالیاتی بیشتر کند.

وی افزود: الکترونیکی‌سازی و سیستمی کردن فرآیندها می‌تواند به تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی کمک کند. افراد می‌توانند به راحتی و سریع‌تر به خدمات مالیاتی دسترسی پیدا کنند.

او گفت: اصلاحات نظام مالیاتی به سمت سیستمی کردن و الکترونیکی‌سازی فرآیندها حرکت کرده است. این تغییرات موجب کاهش مداخلات انسانی، افزایش شفافیت و تسهیل در فرآیندها می‌شود. با این حال، نیاز به نظارت و ارزیابی مداوم این سیستم‌ها وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی افراد به صورت عادلانه و منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

 وی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیات آنها صفر شده است

