وزیر امور خارجه به اقدام ضدایرانی دولت استرالیا در اخراج سفیر ایران در این کشور و تعلیق فعالیت سفارتخانه خود در تهران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه در واکنش به اقدام دولت استرالیا در اخراج سفیر ایران در این کشور و تعلیق فعالیت سفارتخانه خود در تهران در شبکه ایکس نوشت: من در هیچ موضوعی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب نظر موافق نداشته‌ام، اما نتانیاهو در یک مورد درست می‌گوید: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است.

«سید عباس عراقچی» افزود: ایران میزبان یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی جهان است که دارای ده‌ها کنیسه هستند. اتهام زدن به ایران مبنی بر حمله به چنین مکان‌هایی در استرالیا، در حالی که ما در کشور خودمان نهایت تلاشمان را برای حفاظت از آنها می‌کنیم، کاملاً بی‌معنی است.

عراقچی تصریح کرد: ظاهراً قرار است ایران بهای حمایت مردم استرالیا از فلسطین را بپردازد. کانبرا باید بهتر بداند که تلاش برای جلب رضایت رژیم تحت رهبری جنایتکاران جنگی، تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد.

واکنش وزیر خارجه به اقدام ضدایرانی استرالیا

 

پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است