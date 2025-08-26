سخنگوی مرکز مبادله گفت: با معامله ۴۴ کیلوگرم شمش طلا در ۴ شهریورماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای امسال به ۲۰۰۴ کیلوگرم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز سه‌شنبه ۴ شهریورماه، ۴۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۴۵۶ میلیارد تومان در حراج شماره ۱۲۲ مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد.

‌او افزود: با معامله ۴۴ کیلوگرم شمش طلا در ۴ شهریورماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای امسال به ۲۰۰۴ کیلوگرم رسید.

 

