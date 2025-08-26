رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت:۲۷۰ نقطه حادثه خیز و پرتصادف با اجرای طرح ایمن سازی همزمان با هفته دولت در سطح جاده های کشور اصلاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «رضا اکبری» در آیین بهره برداری از چند طرح خدماتی در حوزه شهرداری «شهرآباد» و بازدید از طرح کنارگذر شهر بردسکن خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال طرح در حوزه ساخت راهها و ۲۷ هزار میلیارد ریال طرح در حوزه نگهداری راهها در سفر جاری وزیر راه و شهرسازی به خراسان رضوی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی توافقی که با پلیس راه کشور انجام شده برنامه ریزی گردید هزار نقطه حادثه خیز و پرتصادف تاپایان امسال ایمن سازی شود.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در بازدید میدانی از طرح احداث کنارگذر شهر بردسکن گفت: با توجه به این که در سال های قبل اعتباراتی برای این طرح هزینه ولی به خاطر کمبود اعتبارات، طرح نیمه تمام رها شد سازمان راهداری قول می دهد در صورتی که شهرداری بردسکن ۵۰ درصد هزینه های اجرای این طرح را قبول کند، ۵۰ درصد باقی مانده را تامین اعتبار کند.

اکبری همچنین با درخواست شهردار بردسکن مبنی بر تامین ۲۵ تن قیر برای روکش آسفالت مسیر تردد ماشین های سنگین که از داخل منطقه مسکونی تردد می کنند موافقت کرد.

ساخت جاده در ایران به رغم محدودیت‌های مالی با تمام توان ادامه دارد
مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دریافت شد/ وعده‌ای به بخش خصوصی نمی‌دهیم، اما به سمت آنان می‌رویم
