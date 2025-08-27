زبان طنز تصویری یا همان کارتون‌های سیاسی و اجتماعی، در دنیای امروز، دیگر تنها یک هنر نیست، بلکه یک رسانه‌ی مستقل، قدرتمند و جهانی است که خبرگزاری‌های معتبر بین المللی و داخلی، از آن برای انتقال سریع و تأثیرگذار و ساده خبر، استفاده می‌کنند و همچنین هنرمندان دنیا، با آن، جهان بینی خود را، بدون مرز، بیان می‌کنند. این هنر بی نظیر، در عین سادگی، قادر است عمیق‌ترین مفاهیم را منتقل کند و در فضای رسانه‌های نوین و خبرگزاری‌های پیشرو نقشی کلیدی در شکل‌گیری افکار عمومی ایفا می‌کند. زبان جهانی طنز تصویری (کاریکاتور) یکی از قدرتمندترین، سریع‌ترین و مؤثرترین ابزار‌های انتقال پیام در عصر حاضر است که مرز‌های زبانی، فرهنگی و سیاسی را درنوردیده و مخاطبان گسترده‌ای را، در سراسر جهان، به خود جلب می‌کند. این گزارش تصویری، با وام‌گیری از «زبان جهانیِ طنز تصویری» مروری است بر آثاری از برجسته‌ترین کارتونیست‌های ایرانی و بین‌المللی که همچون آینه‌ای، مسائل پیچیده‌ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی بشری را، به نقد می‌کشند و مخاطب را به تأملی عمیق، فرامی‌خوانند. کارتونیست‌ها، با نگاهی طنزآمیز و نقادانه، مهم‌ترین دغدغه‌های جهان امروز را از نابرابری‌های اجتماعی تا بحران‌های سیاسی در قالب تصویر به چالش می‌کشند.