باشگاه خبرنگاران جوان ، این مراسم با حضور سردار فرماندهی سپاه امام سجاد(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پولادی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد(ع)، شهردار بندرعباس، معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر، هیأت رئیسه اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌های صنفی و جمعی از بسیجیان فعال و پیشکسوت برگزار شد.

فضای آیین مملو از احترام، همدلی و تجلیل از مشارکت اصناف در پیشبرد اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود.

در بخش ویژه مراسم، از بسیجیان برتر و فعال در حوزه‌های صنفی تقدیر شد؛ اقدامی که به‌عنوان نمادی از قدرشناسی نسبت به تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان اقتصادی، نقش‌آفرینی آن‌ها را در خدمت‌رسانی به جامعه برجسته کرد.

سرهنگ مهدی بشیری‌زاده تختی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان هرمزگان، در سخنرانی خود ضمن گرامیداشت یاد شهید والامقام عراقی‌زاده، این روز را فرصتی برای تبیین رسالت بسیج در جامعه صنفی دانست.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی، بسیج اصناف را بازویی توانمند برای پیشبرد اهداف ملی معرفی کرد.

سرهنگ بشیری‌زاده در ادامه به تشریح اقدامات سازمان بسیج اصناف پرداخت که شامل: تشکیل قرارگاه‌های تخصصی اقتصادی،

مشارکت گسترده در تنظیم بازار

حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی، اجرای طرح‌های جهادی در مناطق محروم و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی «فقه بازار» می باشد.

او تأکید کرد که بسیج اصناف با تکیه بر ظرفیت مردم و شبکه‌های صنفی، گام‌های مؤثری در کاهش مشکلات اقتصادی و ارتقای معیشت برداشته است.

این آیین، علاوه بر جنبه بزرگداشت، فرصتی برای هم‌اندیشی میان مسئولان شهری، فرماندهان نظامی و فعالان صنفی فراهم کرد تا راهکارهای نوینی برای تقویت جایگاه اصناف در توسعه پایدار استان هرمزگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع:بسیج اصناف