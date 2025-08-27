تقدیر وزیر خارجه ونزوئلا از همبستگی و حمایت ایران از کشورش

وزیر امور خارجه ونزوئلا در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان همبستگی و حمایت ایران از استقلال این کشور را ستود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا، در خصوص روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب با وی گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه ونزوئلا گزارشی از تحولات منطقه کارائیب متعاقب تشدید تهدیدها و ادعاهای غیرقانونی آمریکا علیه این کشور ارائه کرد و ضمن قدردانی از همبستگی و حمایت ایران از ونزوئلا، بر عزم مردم و دولت ونزوئلا برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی این کشور در برابر مطامع و تهدیدهای آمریکا تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به خطر فزاینده ناشی از یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا برای صلح و ثبات جهانی، اقدام آمریکا در طرح اتهام‌های بی‌اساس علیه دولت ونزوئلا و تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را محکوم کرد و بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا تاکید نمود.

برچسب ها: ایران ، ونزوئلا ، سید عباس عراقچی
