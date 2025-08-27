قالیباف در پاسخ به نقدعلی: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران و عدم رعایت مفاد قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تاکید کرد که در این زمینه قانون رعایت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و گفتیم که تا حصول شرایطی از جمله حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید و تائید تحقق این شروط نیز بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی بر عهده شورای عالی امننیت ملی (شعام) است و هر کسی هم که خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

وی با اشاره به انتشار اخباری درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران افزود: امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام تامین شده است؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر با تاکید بر اینکه قانون رعایت شده است، عنوان کرد: من این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است.

برچسب ها: پرونده هسته ای ایران ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
قالیباف در پاسخ به تذکری:
گزارش عملکرد دولت از اجرای برنامه هفتم تا پایان شهریور به مجلس تقدیم می‌شود
مجوز مجلس به صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شدند
رحیمی مظفری در نشست خبری:
تهیه نرم‌افزاری برای درج کلیه سوابق نمایندگان مجلس/ افراد متخصص را به دولت معرفی می‌کنیم
گزارش آسوشیتدپرس از محل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیمی
۰۸:۱۹ ۰۵ شهريور ۱۴۰۴
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران و عدم رعایت مفاد قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تاکید کرد که در این زمینه قانون رعایت شده است.
پس علت سفرشان به ایران چییست؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۰۸:۰۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۴
دولت مستاسفانه مستقل عمل می کند و می خواهد ده سال دیگر دنبال مذاکره بدود .
۰
۱
پاسخ دادن
عراقچی: ایران برای مذاکره با آمریکا شرط دارد/ به هر ماجراجویی پاسخ قوی‌تر می‌دهیم
مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تصمیم دولت استرالیا
اصلاح فرهنگ مصرف و توجه به بهره‌وری راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵ شهریور
دیدار عراقچی با سفیر جدید ایران در کرواسی و سرکنسول‌های کشورمان در دبی و افغانستان
تقدیر وزیر خارجه ونزوئلا از همبستگی و حمایت ایران از کشورش
پزشکیان: رفع مشکل انرژی صنایع، اولویت برای تضمین رونق تولید است
غریب‌آبادی: غرب و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان و فضا دهند
تاکید نمایندگان مجلس بر توسعه قدرت موشکی، پدافندی و سایبری
آخرین اخبار
مجوز مجلس به صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور
قالیباف در پاسخ به نقدعلی: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است
رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵ شهریور
تقدیر وزیر خارجه ونزوئلا از همبستگی و حمایت ایران از کشورش
دیدار عراقچی با سفیر جدید ایران در کرواسی و سرکنسول‌های کشورمان در دبی و افغانستان
عارف: حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است
مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تصمیم دولت استرالیا
تاکید نمایندگان مجلس بر توسعه قدرت موشکی، پدافندی و سایبری
پرداخت ۸۷ درصد از مطالبات گندم‌کاران
عراقچی: دوستی و برادری ایران و پاکستان ریشه دار است
عراقچی: ایران برای مذاکره با آمریکا شرط دارد/ به هر ماجراجویی پاسخ قوی‌تر می‌دهیم
غریب‌آبادی: غرب و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان و فضا دهند
اصلاح فرهنگ مصرف و توجه به بهره‌وری راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: رفع مشکل انرژی صنایع، اولویت برای تضمین رونق تولید است
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شدند
پزشکیان: الگوی مدیریت محله محور کلید حل مسایل امنیتی، اشتغال، آموزشی و فرهنگی است
واکنش سفارت ایران در لبنان به تفاوت رفتار لاریجانی و باراک با خبرنگاران
عراقچی: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است
توسعه اجتماعی باید در صدر برنامه‌ها باشد/ ایرانیان باید اثر دستاورد علمی را لمس کنند
برگزاری آیین گرامیداشت «روز پزشک» در سازمان انرژی اتمی
انتقاد تاجگرون از نحوه اجرای تبصره ۱۵ بودجه درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال
عارف: مسیر خدمت‌رسانی به مردم با هماهنگی سه قوه هموارتر می‌شود
فرمانده سپاه سیدالشهدا: شهدا سرمایه‌های ماندگار ملت ایران هستند
تهیه نرم‌افزاری برای درج کلیه سوابق نمایندگان مجلس/ افراد متخصص را به دولت معرفی می‌کنیم
سردار کارگر: حمایت از دولت، اقتدار کشور را تضمین می‌کند
تعیین ارکان هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم
وزارت امور خارجه به قانون مجلس درباره تعلیق همکاری با آژانس عمل کند
اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی