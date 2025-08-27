شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در مرز آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در مرز آلودگی قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۵ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: شاخص آلودگی هوا ، کیفیت هوای تهران
خبرهای مرتبط
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
وضعیت هوای تهران نارنجی؛ افزایش شاخص آلودگی هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی از پنجم تا یازدهم شهریور
فرجام شوم سرقت نیسان آبی
آخرین اخبار
فرجام شوم سرقت نیسان آبی
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی از پنجم تا یازدهم شهریور
پرداخت ۶۴۸ میلیارد تومان ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ در تهران
تخریب و آزاد سازی ۲ هزار متر بنای غیر مجاز از چنگال متصرفین
معاون استاندار تهران: نقشه دشمنان با کمک مردم نقش برآب خواهد شد
آتش‌سوزی انبار کالا در پایتخت؛ مصدوم نداشت
توطئه دشمن خنثی شد
دفاتر اسناد رسمی تا پایان شهریور، پنج‌شنبه‌ها تعطیل خواهند بود
کشف کولر گازی قاچاق در کهریزک
اوباش محله فلاح با تیر پلیس زمین‌گیر شدند
سازمان بهزیستی به‌عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شد
ساماندهی اتباع مجاز در پایتخت/ اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است
لزوم بهره‌گیری از تجربیات جنگ در معاونت مهندسی فراجا
ضرورت واکاوی علل شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان
نظام ارجاع و پزشک خانواده در اولویت اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی
اتهام افساد فی الارض برای موتورسوار متجاوز
کشف بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط پلیس راه‌آهن
منابع آزمون وکالت ۱۴۰۴ اعلام شد
کاهش ۲۴ درصدی سرقت در تهران
تعزیرات به سامانه ثنا متصل شد
استقبال ۳۰ هزار نفر از «محرم شهر» / مراسمات اربعین باید حرکتی خودجوش توسط مردم باشد
طائف فرودگاه اصلی اعزام حجاج
قیمت انواع میوه در تهران اعلام شد
تصادف مرگبار در بزرگراه شهید حجازی تهران
بهره‌برداری از فاز دوم روددره فرحزاد در اواخر شهریور
کاهش ۳۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق استان تهران با خروج اتباع خارجی غیرمجاز
تهران در آیینه ربیع‌الاول؛ اکران ۸۰۰ سازه فرهنگی با پیام شادی و وحدت
پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال کمک‌هزینه به خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
اکران فرهنگی «دولت کنار مردم» به مناسبت هفته دولت
آغاز سال تحصیلی زیر سایه بی‌تدبیری نمایشگاهی/ مترو در اولویت است نه بزرگراه دو طبقه