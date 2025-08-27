\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06f6\u06f3 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u06cc\u0627\u0647\u200c \u067e\u0648\u0634\u06cc \u0648 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062d\u0631\u0645 \u0648 \u0635\u0641\u0631 \u0648 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639)\u060c \u062f\u0631 \u0637\u0644\u0648\u0639 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0627\u0647 \u0631\u0628\u06cc\u0639 \u0627\u0644\u0627\u0648\u0644 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u06af\u0646\u0628\u062f \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0648 \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0634\u062f.\n