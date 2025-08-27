صبح امروز، همزمان با سومین روز از ماه ربیع الاول، پرچم مشکی گنبد مطهر حرم امام رضا (ع) که به مناسبت ایام محرم و صفر و شهادت آن امام، برافراشته بود، تعویض شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ۶۳ روز سیاه‌ پوشی و عزاداری محرم و صفر و ایام شهادت امام رضا(ع)، در طلوع سومین روز ماه ربیع الاول پرچم مشکی گنبد مطهر و کتیبه‌های عزاداری تعویض شد.

