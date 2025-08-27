باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۱۴۵ نفر سارق حرفهای و ۱۵ نفر مالخر در چند روز گذشته خبر داد و گفت: با تلاش شبانهروزی همکاران پرتلاش پلیس آگاهی و با هماهنگی قضایی، تعداد زیادی از سارقان و مالخرها شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۴۰۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، ۶ قبضه سلاح جنگی و مقادیر زیادی اموال از جمله ارز خارجی و طلاجات کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: این افراد به صورت باندی فعالیت میکردند و مرتکب جرائم خشن شدهاند که دغدغه اصلی پلیس و قوه قضائیه است. با همکاری دادستان محترم، این پروندهها با نظارت مستقیم ایشان پیگیری شده و افراد دستگیرشده تا پایان محکومیت خود در زندان خواهند بود.
وی همچنین تاکید کرد: تلاش پلیس بر این است که اموال مسروقه هرچه سریعتر به مالباختگان تحویل داده شود. عملیات دستگیری و برخورد با سارقان ادامه دارد و هفتهای یک بار طرحهای ویژه برای مقابله با مالخرها و سارقان اجرا میشود.
سردار ولیپور گودرزی در پایان از کاهش بیش از ۲۴ درصدی وقوع سرقت در تهران خبر داد و گفت: این موفقیتها نتیجه اقدامات موثر پلیس و همراهی مردم است و ما با جدیت به فعالیتهای خود ادامه میدهیم.