یک شرکت صنعتی به علت صادرات بشکه‌های روغن با شباهت به نفت سفید تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - موسی رهبر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: پرونده یک شرکت صنعتی پیرامون صادرات بشکه‌های حاوی ۳۸ هزار و ۱۶۰ کیلوگرم مواد روغنی صنعتی با کشف شباهت به نفت سفید در تعزیرات حکومتی استان فارس رسیدگی شد.

او گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به نظر کارشناسی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ممنوعیت فعالیت یک ساله شرکت، حکم به پرداخت جریمه ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی شرکت و جزای نقدی یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریالی متصدی این شرکت را نیز صادر کرد.

رهبر ادامه داد: بازرسان گمرکات فارس پس از کشف شباهت ۱۵ درصدی محموله بشکه‌های صادراتی به ازبکستان به نفت سفید، گزارش این تخلف و پرونده مورد نظر را تحت عنوان قاچاق نفت سفید به ارزش تخلف ۷۹۵ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی فارس ارسال کردند.

