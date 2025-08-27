وزیر علوم با اشاره به بازگشت تمام دانشجویان محروم شده از تحصیل تاکید کرد که اگر دانشجویی فکر می‌کند مشمول این فرآیند بازنگری است؛ به سازمان دانشجویان مراجعه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف درباره روند بازگشت دانشجویان و اساتیدی که بنا به دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل و تدریس در دانشگاه محروم شده بودند، اظهار کرد: ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر دانشجویی فکر می‌کند مشمول این فرآیند بازنگری می‌شده است؛ اما همچنان از تحصیل محروم است؛ حتما به سازمان دانشجویان مراجعه کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره روند بازگشت اساتید محروم شده از تدریس به دانشگاه‌ها، توضیح داد: این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند ۱۰ استاد دانشگاه به دانشگاه‌ها برگشتند. برخی از اساتید دانشگاه متاسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذیربط برمی‌گردد که کارشان به تاخیر افتاده است.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر اساتید دانشگاه‌ها که مهاجرت کرده‌اند؛ تقاضای برگشت کنند ما حتما استقبال و برای بازگشت آنها به دانشگاه‌ها کمک می‌کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: محرومیت از تحصیل ، تحصیل دانشجویان
تحصیل ۵۳۰ دانشجوی بین المللی در دانشگاه محقق اردبیلی
ضرورت ایجاد فضای امن و مساعد برای تحصیل دانشجویان
برگزاری کلاس‌های درس دانشگاه شهید بهشتی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ به صورت حضوری
