پنتاگون با اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی خود، حجم خساراتی را که در نبرد دریای سرخ در برابر یمن متحمل شده، تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اخبار شکست آمریکا در برابر یمن همچنان در رسانه‌های آمریکایی بازتاب دارد، به‌ویژه با تشدید عملیات یمن علیه رژیم صهیونیستی پس از کنار رفتن واشنگتن از صحنه و ناچار شدن به تنها گذاشتن این رژیم تروریستی در مقابل یمن.

در تازه‌ترین اظهارات آمریکا در این زمینه، وب‌سایت «المانیتور» آمریکا گزارشی جدید منتشر کرده که در آن به اقدامات نظامی این کشور پس از متحمل شدن خسارات سنگین در نبرد دریای سرخ در برابر نیرو‌های مسلح یمن پرداخته است.

این گزارش تاکید می‌کند که «عملیات دریای سرخ، ذخایر موشک‌های پیشرفته رهگیر نیروی دریایی آمریکا را تحلیل برده و آمادگی آن را تضعیف کرده است. عملیات دریای سرخ شاهد خشن‌ترین رویارویی دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم بوده است.»

المانیتور اعلام کرد: «پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای سال آینده به منظور بازسازی ذخایر رهگیر و تعمیر سامانه‌های پدافند هوایی و رادار‌ها اختصاص داده است.» این موضوع نشان‌دهنده حجم خساراتی است که واشنگتن در تجاوز خود به یمن و درگیر شدن در نبردی شکست‌خورده برای محافظت از رژیم تروریستی اسرائیل متحمل شده است.

این گزارش پس از ده‌ها گزارش آمریکایی دیگر منتشر می‌شود که به پیامد‌های شکست واشنگتن در دریا و ناکامی آن در تحقق اهداف خود از تجاوز به یمن و همچنین به بازتاب‌های این شکست بر اعتبار، سلطه و سلاح‌های آمریکا که شکنندگی آنها در برابر نیرو‌های مسلح یمن آشکار شد، پرداخته‌اند.

گزارش‌های آمریکایی اخیرا اشاره کرده‌اند که واشنگتن در تلاش است تا نیروی دریایی خود را بر اساس قواعد درگیری‌ای که یمن تحمیل کرده، بازسازی کند. از جمله این اقدامات، تکیه بر ذخایر پهپاد‌های ارزان‌قیمت، به جای سلاح‌های سنتی گران‌قیمت با کارایی محدود است، به‌ویژه اینکه یمن بی‌فایدگی استراتژی‌هایی را که واشنگتن برای چندین دهه بر آن تکیه کرده بود، به اثبات رسانده است.

منبع: المسیره

برچسب ها: دریای سرخ ، انصارالله یمن ، نیروی دریایی آمریکا
