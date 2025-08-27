کاهش ۴۲ درصدی لاغری شدید در کودکان زیر ۵ سال

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام کاهش قابل توجه شاخص‌های سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال، از اثربخشی برنامه‌های ملی مراقبت و حمایت تغذیه‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال در کشور، بر اساس نتایج آخرین بررسی کشوری، مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت شاخص‌های تن‌سنجی در ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان افزود: شاخص‌های «وزن برای سن»، «وزن برای قد» و «قد برای سن»، از اصلی‌ترین معیارها برای بررسی وضعیت تغذیه‌ای این گروه سنی هستند. خوشبختانه طبق داده‌های جدید، شیوع لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی در کودکان زیر پنج سال به ترتیب ۴.۳ درصد، ۴.۳ درصد و ۴.۸ درصد است که طبق طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت، در محدوده شیوع پایین قرار دارد.

رئیسی ادامه داد: این نتایج حاصل اجرای برنامه‌ها و مداخلات گسترده‌ای است که از طریق نظام بهداشتی کشور برای بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال طراحی و اجرا شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، برنامه مراقبت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال است که به‌صورت جامع در سراسر کشور اجرا می‌شود.

در این برنامه، همه کودکانی که تحت پوشش نظام بهداشتی قرار دارند، به‌طور منظم از نظر رشد پایش می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه اختلال رشد یا نشانه‌های سوءتغذیه، به کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع داده می‌شوند. این کارشناسان با بررسی الگوی غذایی، سابقه بیماری‌ها، عادات تغذیه‌ای و سایر عوامل مؤثر، اقدام به آموزش، مشاوره، پایش و پیگیری تغذیه کودکان می‌کنند.

معاون بهداشت همچنین از برنامه حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند به‌عنوان یکی از اقدامات هدفمند دولت یاد کرد و گفت: این برنامه از سال ۱۴۰۲ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شده و در حال اجرا است.

وی با اشاره به روند رو به رشد این برنامه افزود: بودجه اختصاص‌یافته از ۱.۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۳ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین تعداد کودکان تحت پوشش از ۱۳۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ هزار کودک در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.

 اطلاعات کودکان واجد شرایط از طریق بستر تبادل اطلاعات بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع‌آوری شده و پس از انجام آزمون وسع و با توجه به شاخص‌های اولویت‌بندی، افراد نیازمند شناسایی و تحت حمایت قرار می‌گیرند. در ادامه، خدماتی نظیر آموزش، مشاوره تغذیه و پایش رشد توسط مراقبان سلامت، بهورزان و کارشناسان تغذیه انجام می‌شود.

کارت یارانه خانوار کودکان ماهانه برای خرید اقلام غذایی مناسب شارژ می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند اقلام ضروری تغذیه کودک را تأمین کنند. اقدامات تغذیه‌ای نیز به‌طور منظم از سوی کارشناسان پیگیری می‌شود.

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: ارزیابی این برنامه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان داده که شیوع لاغری شدید در کودکان تحت پوشش به ترتیب ۳۹.۳ درصد و ۴۲ درصد کاهش یافته است که این موفقیت نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های حمایتی و مراقبتی اجرا شده است.

منبع: وزارت بهداشت

