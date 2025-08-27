صدرا، دومین شهر پرجمعیت فارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر زاهدی دره‌شوری، مدیرعامل شرکت عمران صدرا، در نشست خبری با خبرنگاران در صدرا، به تشریح دستاوردهای این شهر جدید پرداخت و اعلام کرد: صدرا با وسعت ۱۳ هزار هکتار و محدوده هفت هزار هکتاری، پس از شیراز، دومین شهر پرجمعیت استان فارس محسوب می‌شود و با توجه به افق جمعیتی پیش‌بینی شده، جمعیت آن تا ۴۵۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به رشد چشمگیر جمعیت، از ۲۶۲ نفر در سال ۱۳۷۶ به ۲۳۰ هزار نفر در حال حاضر، گفت: این رشد، گواهی بر پویایی و جذابیت صدرا برای سکونت است.

زاهدی دره‌شوری در خصوص بهبود دسترسی‌ها به شهر صدرا، گفت: تا سال ۹۸، تنها یک ورودی برای شهر وجود داشت، اما اکنون با پنج ورودی فعال شامل ورودی خلیج فارس، دو کوهک، شهید سلیمانی و همچنین دو ورودی در دست اقدام، اتصال به آزادراه تسهیل شده و تردد در شهر روان‌تر گشته است.

او با تأکید بر موقعیت صدرا به عنوان قطب علمی و درمانی منطقه، افزود: این شهر میزبان پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی شیراز و شعب دانشگاه علمی کاربردی است. در حوزه درمان نیز، بیمارستان‌های سوانح و سوختگی، بوستان، بیمارستان در حال ساخت ملل با ۴۰۰ تخت و پیشرفت ۴۰ درصدی، و بیمارستان آموزشی و درمانی پیوند، نه تنها در سطح منطقه، بلکه در خاورمیانه نیز شاخص هستند.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهر اشاره کرد و گفت: صدرا به عنوان تنها شهر جدید کشور، به واسطه بخش خصوصی، مجهز به هتل پنج‌ستاره، مراکز تفریحی مانند هفت دریا و گرینلند، و مجموعه پردیس فرهنگی و سینمایی است که فضایی دلنشین برای ساکنین و بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

زاهدی دره‌شوری در حوزه مسکن، آماری از پیشرفت پروژه‌ها ارائه داد: صدرا میزبان حدود ۲۵ هزار واحد مسکن مهر و مسکن ملی است. از ۲۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده طرح جوانی جمعیت، ۵ هزار و ۱۲۲ نفر واجد شرایط شناخته شده و زمین برای آنها در ۱۰ پروژه و حدود ۲۲۰ هکتار تامین و عملیات اجرایی آغاز شده است. همچنین، از مجموع ۱۷ هزار و ۳۰۱ واحد مسکن ملی، بیش از 14 هزار نفر به بانک‌ها متصل و قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرده‌اند و ۳۷۲ واحد باقی‌مانده در حال واگذاری به بانک ملت است.

او در خصوص آورده متقاضیان مسکن، جزئیات را تشریح کرد: از مجموع ۱۷ هزار و ۳۰۱ واحد، آورده متقاضیان متفاوت بوده؛ از ۴۰ میلیون تومان تا بیش از۵۰۰ میلیون تومان، که نشان‌دهنده توانمندی‌های مختلف اقتصادی است. تسهیلات بانکی حدود ۶۵۰ میلیون تومان است و زمین‌ها با واگذاری ۹۹ ساله رایگان و تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه و خدمات نظام مهندسی ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا به پروژه‌های کلان عمرانی اشاره کرد و گفت: پروژه‌ای به طول ۱۰ کیلومتر و عرض ۴۴ متر با هشت خط عبور و ارزشی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه اقتصاد و حمل‌ونقل در حال اجراست که نقش بسزایی در کاهش ترافیک منطقه خواهد داشت. همچنین، ساخت مصلی نماز جمعه صدرا با مساحت ۱۷ هزار متر مربع و معماری خاص، آغاز شده و پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد که ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

زاهدی دره‌شوری به وضعیت مدارس صدرا اشاره کرد و افزود: از ۷۰ مدرسه فعال، تنها ۲۶ مدرسه دولتی است و اکثر مدارس دوشیفته فعالیت می‌کنند. این وضعیت باعث شده تا روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز برای تحصیل به شیراز رفت‌وآمد کنند. شرکت عمران صدرا 22 مدرسه را به تنهایی ساخته و در چهار مدرسه دیگر نیز مشارکت داشته است.

او در حوزه مذهبی، از ساخت ۱۲ مسجد توسط شرکت عمران خبر داد و گفت: از ۱۴ مرکز مذهبی فعال، ۱۲ مسجد مستقیماً توسط این شرکت ساخته شده و دو مسجد دیگر با تامین زمین از سوی دولت و ساخت بر عهده شهرداری، در حال تکمیل هستند.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا با بیان اینکه صدرا توانسته است بدون بهره‌مندی از منابع عمومی، پروژه‌ها را بر اساس درآمدهای داخلی شرکت پیش ببرد، بر استقلال مالی این شهر جدید تأکید کرد.

زاهدی دره‌شوری به پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: دو پاسگاه و کلانتری ساخته شده و چهار مدرسه در حال ساخت شامل یک هنرستان ۱۸ کلاسه، یک مدرسه ۹ کلاسه، یک مدرسه ۱۲ کلاسه و یک مدرسه بنیاد مسکن در دست اجرا است. همچنین، پروژه‌هایی مانند مجتمع قضایی، آرامستان، میدان میوه و تره‌بار و بزرگترین تسبیح شهر در غرب صدرا در حال ساخت هستند.

او، یکی از مشکلات جدی را عدم استقرار کامل دستگاه‌های دولتی در صدرا با جمعیت ۲۳۰هزار نفری دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان شد.

زاهدی دره‌شوری مجموع پروژه‌های زیربنایی در حال اجرا را بیش از ۲۰ پروژه با سرمایه‌ای حداقل ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که روند توسعه سرعت بیشتری پیدا کند.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا در خصوص جاده قره‌پیری، توضیح داد: با تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری شیراز و یکی از مالکان منعقد شد، روند اجرایی جاده آغاز می‌شود تا سایر مالکین نیز همکاری کنند. این جاده با هشت خط عبور، قابلیت تبدیل به مسیر برقی را نیز دارد.

او در مورد مترو، گفت: مطالعات اولیه احداث خطوط مترو انجام شده و هزینه اجرای آن حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما اجرای آن نیازمند طرح جامع حمل‌ونقل شهر صدرا توسط شهر مادر، یعنی شیراز است. با توجه به جمعیت و میزان سفر فعلی، آغاز مترو هنوز سندیت عملیاتی ندارد، اما مسیر آماده‌سازی شده است.

زاهدی دره‌شوری، خبر از رفع مشکلات ورودی بیمارستان پیوند اعضا داد و گفت: با رفع اختلاف نظر میان شهرداری صدرا و مسئولان بیمارستان، مشکلات مرتفع شده و 145 هکتار زمین در اختیار بیمارستان است و حجم کار عمرانی عظیمی در آن در حال اجراست.