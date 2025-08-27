باشگاه خبرنگاران جوان - شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، نسبت به اقدامات ورزشی صورت گرفته یک سال گذشته توسط دولت وفاق و وزارت ورزش و جوانان گفت: باید قدردان زحمات احمد دنیامالی بود. از زمانی که او در راس ورزش کشور حضور دارد، ما شاهد مشخص شدن شرایط بسیاری از فدراسیونهای ورزشی بودیم و خدا را شکر، فدراسیون شطرنج در دوره مدیریت ایشان توانست به وضعیت مشخصی برسد.
پریدر افزود: دنیامالی تاکید بسیار زیادی در جوانگرایی در مدیریت دارد و در عین جوانگرایی، به تخصص هم توجه ویژهای دارند که باعث میشود اثربخشی قابل توجهی در امور صورت بگیرد. امیدوارم با تلاش شبانهروزی که در فدراسیون شطرنج داریم، بتوانیم به اهداف مدنظر خود دست پیدا کنیم. ما کار خود را تازه آغاز کردیم و مسیر زیادی تا موفقیت باقیمانده است، اما با نظر و توجهی که وزارت ورزش و جوانان دارد، میتوانیم در تسریع امور خود، اقدمات لازم را صورت دهیم.
وی درخصوص سند آمایش سرزمینی ورزش کشور گفت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ورزش کشور رقم خورد، موضوع آمایش سرزمینی بود که راه توسعهای را برای فدراسیونها خیلی هموارتر خواهد کرد. همانطور که پیشتر گفتیم، بحث استعدادیابی سراسری با محوریت ۳۱ استان در دستور کار فدراسیون قرار دارد تا هم استعدادهای جدید کشف شوند و هم قهرمانان فعلی حفظ و حمایت شوند. با آمایش سرزمینی، میتوانیم دادههای استانهای مختلف را به شکل هدایت شدهای مدیریت کنیم تا استعدادهای جدید را در به جامعه شطرنج کشور معرفی کنیم.
رئیس فدراسیون شطرنج درباره معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی و به نتیجه رساندن لایحه جامع باشگاهداری اظهار کرد: ما در مسیر بهبود شرایط فدراسیون، نیاز به یک توسعه زیرساختی داریم و این اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داده است، میتواند باشگاههای شطرنج را در مسیر هموارتری برای پرورش استعدادهای شطرنج قرار دهد. ما به صورت گستردهای به دنبال این هستیم تا قهرمانان شطرنج را شناسایی و سازمانیافته کنیم و باشگاهها با وجود این تسهیلگری، میتوانند کمکهای زیادی به ما کنند.
پریدر خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات مهم برای شطرنج تفاهمنامه بین فدراسیون شطرنج و فدراسیون دانشآموزی بود که قرار است به زودی این رشته در مدارس تدریس شود.
رئیس فدراسیون شطرنج درخصوص تاثیرات هوش مصنوعی در شطرنج سخن گفت و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی بیشترین تاثیر را در شطرنج در قیاس با دیگر رشتههای ورزشی میگذارد. ما پیش از این با استفاده از این تکنولوژی در آنالیز بازیها و امورات دیگر بهره میبریم و میتوانیم با استفاده هرچه بیشتر از هوش مصنوعی، پیشرفتهای چشمگیرتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه فدراسیون شطرنج نیاز به حمایت دارد، تاکید داشت: بازسازی بخشی از ساختمان فدراسیون، خرید تجهیزات، خرید یارانه برای مسابقات ملیپوشان و عقد تفاهمنامه با آموزش و پرورش و ادغام آن با مساله استعدادیابی، جزو مهمترین کارهای ما در یک ساله اخیر بوده است و بهزودی با درایت وزیر ورزش و جوانان، فدراسیونها صاحب پنلهای خورشیدی خواهند شد و با این همافزاییای که در یک سال گذشته میان وزارتخانه و فدراسیون شکل گرفته است، به اجرایی شدن بسیاری از برنامهریزیهای خود امیدواریم.
رئیس فدراسیون شطرنج در پایان درخصوص توسعه ورزش بانوان گفت: خدا را شکر در ورزش کشور، شاهد پیشرفت روز به روز بانوان هستیم و این مساله در یک سال گذشته، بیش از پیش قوت گرفته است. دکتر دنیامالی نگاه ویژهای به ورزش بانوان دارد و پدرانه از دختران ورزشکار کشورمان حمایت میکند. یکی از نشانههای قابل توجه این مساله، سرپرستی کاروان بازیهای جهانی چنگدو توسط معاون توسعه ورزش بانوان بود و ما هم در فدراسیون شطرنج اگر بتوانیم به اهداف و چشمانداز مدنظر خود دست پیدا کنیم، بانوان کشورمان در شطرنج میتوانند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند.