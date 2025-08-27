دو محصول جدید ایران خودرو به نام شوال۲ و سفیر R ۷ امروز رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایشگاه خودرو امروز با حضور عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این گروه صنعتی آغاز به‌کار کرد، جدیدترین محصولات سواری شامل «شوال۲» (Cheval۲) و «سفیر R۷» در دو نسخه بنزینی و هیبریدی به عنوان محصولات جدید و همچنین ری‌را، تارا توربوشارژ و پیکاپ فوتون اتوماتیک بنزینی به نمایش گذاشته شده‌اند.

 همچنین در بخش خودروهای تجاری و کاربری، کامیون کشنده H۵، کامیونت آرنا پلاس کمپرسی، ون مسافری وانا، ون وانا با کاربری آمبولانس و اتوبوس برقی E-Atros حضور دارند.

شرکت ستاره ایران نیز به‌عنوان نماینده رسمی مرسدس‌بنز دو مدل C۲۰۰ و GLB۲۰۰ از برند مرسدس‌بنز را به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه خودرو مشهد با حضور شرکت‌های مطرح داخلی و خارجی و رونمایی از محصولات جدید، بار دیگر این شهر را به یکی از قطب‌های نمایشگاهی خودروی کشور تبدیل کرده است

