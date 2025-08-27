\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u0645\u0631\u06af \u06cc\u06a9 \u0633\u0631\u0622\u0634\u067e\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3:\u06f3\u06f0 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u067e\u062e\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n