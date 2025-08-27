فرمانده پلیس راه‌آهن کشور از دستگیری قاتل فراری که سه نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رسانده بود توسط پلیس راه آهن کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فراجا، سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: در پی کسب خبر از منابع خبری مبنی بر حضور فردی با وضعیت پریشان و لباس‌های خونی در محدوده منازل سازمانی راه آهن قم، بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس راه‌آهن برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با توجه به حضور به موقع ماموران و رویت فرد مظنون مورد نظر برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و از وی یک قبضه سلاح سرد آغشته به خون کشف و پس از بررسی مشخص شد وی تبعه کشور خارجی بوده که سریعا با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی، پلیسی و با بهره گیری از شیوه روانشناسی از متهم تحقیقات به عمل آمد.

سرهنگ محبت خانی اظهار کرد: فرد مظنون در نهایت لب به اعتراف گشود و پرده از جنایتی هولناک که در آن سه نفر از اعضای خانواده همسر خود (پدر، مادر و خواهر همگی تبعه کشور خارجی) را به دلیل اختلافات خانوادگی به‌قتل رسانده برداشت؛ پس از آن پرونده تشکیل و حسب دستور قضایی تحت اقدام قرار گرفت.

تبادل نظر
