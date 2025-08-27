باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هندبال جوانان دختر ایران که با ۲ پیروزی ارزشمند و ماندگار در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و کسب چهار امتیاز به‌عنوان تیم سوم گروه B به مرحله اصلی این رقابت‌ها صعود کرده است، در پنجمین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۳۹-۲۰ به یک پیروزی پرگل رسید.

دختران کشورمان نیمه نخست این دیدار را نیز با نتیجه ۲۰-۱۰ به سود خود رقم زدند. پیش از این دیدار هند مقابل قزاقستان با نتیجه ۳۳ – ۳۴ به برتری رسید؛ بنابراین دو تیم ایران و هند باید برای کسب رده پنجم جام هجدهم روبروی هم صف‌آرایی کنند.

این دیدار هفتم شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

در دیگر دیدار‌های امروز و در مرحله نیمه نهایی ژاپن، چین را پیش رو دارد و چین تایپه باید مقابل کره‌جنوبی به میدان برود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا روز جمعه با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال به کار خود پایان می‌دهد.