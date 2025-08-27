باشگاه خبرنگاران جوان - علی کشوری نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری گفت: در رابطه با گزارش عملکرد کمیسیون اصل نود در سال اول تعداد شکایات واصله ۱۶۰۹ بود که این آمار از ۸ خرداد تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ بو و تعداد پاسخ دستگاهها برای شکات پرونده ۶۵۷ مورد بوده و جوابیههای واصله ۴۰۴۸ بوده و تعداد مکاتبات ۱۱۰۵۰ بوده و تعداد گزارشهایی که در صحن قرائت شده ۱۰ تا بوده و تعداد جلسات کمیسیون ۱۳۱ مورد بوده و نظارت میدانی که شامل شش مورد بوده و پروندههای جاری و در حال رسیدگی ۷۲۵ بوده است.
نماینده مردم سوادکوه، آلاشت و سیمرغ در مجلس بیان کرد: پیگیری تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها به منظور کاهش تصادفات جادهای، پیگیری اخذ مابهالتفاوت پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از اعضای زنجیره تأمین و توزیع، پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان، پیگیری افزایش کیفیت، غنی سازی و کاهش ضایعات آرد و نان کامل ازجمله اقدامات صورت گرلته در سال اول کمیسیون اصل نود است.
کشوری اضافه کرد: آسیبشناسی مدیریت بحران آب کشور و علل ناترازی برق و گاز و قصور دستگاههای متولی و بررسی قراردادها و پیشرفت طرحهای جمعآوری گازهای مشعل از دیگر اقدامات کمیسیون است که این مورد در سفر کمیسیون اصل نود به خوزستان پیگیری شد.
این نماینده مجلس میگوید جمعآوری گازهای فلر و مشعل میتواند برای کشور درآمدزایی داشته و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کند.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: بررسی روند واگذاری برخی معادن و پیگیری احقاق حقوق مالکانه دولت و بررسی ساماندهی بانکهای ناسالم دولتی و غیردولتی در حوزه تسهیلات تکلیفی یعنی ازدواج، فرزندآوری، قرضالحسنه و ترک فعلهای بانکی از دیگر اقدامات کمیسیون اصل نود است.
کشوری اظهار کرد: پیگیری نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور شامل کشندهها، اتوبوسها و واگنها، بررسی موضوع پدیده فرونشست زمین و پیگیری اجرایی شدن قانون صدور چک و سامانههای مرتبط را به عنوان اقدامات دیگر این کمیسیون است و پیگیری نظارت بر روند اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه مورد نیاز و راهاندازی سامانه نظام جامع حدنگار، بررسی اقدامات و تکالیف قانونی دستگاههای مسئول یکپارچهسازی و تجمیع اراضی زراعی و بررسی آخرین وضعیت سامانه «ستاد» و نحوه پرداخت تسهیلات کلان نیز از جمله اقدامات کمیسیون است.
این نماینده مجلس گفت: اعضای کمیسیون سفر نظارتی به استان خوزستان برای بررسی وضعیت ناترازی انرژی، گازهای فلر و بازدید میدانی از پروژه نیمهتمام مترو اهواز داشت که این مترو تبدیل به ویرانهای شبیه لوکیشن فیلمهای ترسناک تبدیل شده است حال اینکه میلیاردها تومان بیتالمال در آن خرج شده است.
نماینده مردم قایمشهر، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس با اشاره به سفر نظارتی کمیسیون به استان مازندران گفت: پیگیری رفع تداخلات اراضی، مقابله با زمینخواری، چالش پسماند، بحران آب و انرژی و نیز بررسی ظرفیت این استان در حوزه پدافند غیرعامل صورت گرفت؛ مازندران سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون مسافر است، اما زیرساختهای آن متناسب با این جمعیت نیست.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به مهمترین گزارشهای قرائتشده در صحن علنی، گفت: گزارشی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، طرح نوسازی ناوگان باری جادهای، اقدامات وزارت اقتصاد در انتشار صورتهای مالی شرکتهای بزرگ در سامانه کدال، عملکرد صندوقهای بازنشستگی در انتشار صحیح اطلاعات، رسیدگی به شکایات در خصوص تدوین سند جامع الگوی کشت، بررسی پروندههای زمینخواری در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در صحن علنی قرائت شده است.
کشوری بیان کرد: گزارشهایی درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها نیز قرائت شده است.
نایبرییس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ با وجود انبوه پروندهها و محدودیتهای ساختاری، تلاش کرده با نظارت میدانی، تهیه گزارشهای تخصصی و پیگیریهای مداوم، هم در صحن علنی و هم در دستگاه قضایی مطالبات مردم را دنبال کند. در ماههای آینده نیز گزارشهای مهمی در حوزه فرونشست زمین، انرژی و معادن در مجلس قرائت خواهد شد.
کشوری بیان کرد: در سفر با مازندران مواردی مثل رفع تداخلات و رسیدگی به اراضی و جلوگیری از جنگلخواری و دریاخواری و ابرچالش پسماند را بررسی کردیم. استان مازندران در پوشش سبزینگی خود دچار فقر و مشکلات مردم پنهان است.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: استان مازندران دچار تنش آب