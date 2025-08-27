فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» به تهیه‌کنندگی الهام ونکی با محوریت هوش مصنوعی روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه آموزش سیما، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده وهر قسمت از این برنامه شامل دو بخش است؛ در بخش آموزش، نوجوانان نخبه هوش مصنوعی به زبان ساده و کاربردی، حل مسائل روزمره هم‌سن‌وسالان خود با ابزار‌های هوش مصنوعی را آموزش می‌دهند و در بخش گفت‌و‌گو، فعالان استارتاپی، نخبگان جهانی و متخصصان این حوزه به پرسش‌های نوجوانان درباره آینده و کسب‌وکار پاسخ می‌دهند.

همچنین سه قسمت ویژه برای معلمان طراحی شده است تا با شیوه‌های بهره‌گیری آموزشی از هوش مصنوعی آشنا شوند.

از تیتراژ آغاز و پایان تا معرفی مهمانان، طراحی گرافیک و حتی دکور برنامه، همگی با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی ساخته شده است.

«مدهوش» با نگاهی آینده‌محور تلاش دارد نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در ساخت آینده کشور آماده کند.

برچسب ها: شبکه آموزش ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
تیزر مستند تلویزیونی «آیت‌الله»
مجری، صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور را اصلاح کرد + فیلم
ویژه برنامه‌های شبکه نسیم در ماه ربیع‌الاول + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یگان‌های ویژه پلیس با سریال «رهایی گروگان» روی آنتن می‌آیند
رد پای جنگ در همه آثار هنری؛ حتی در سریال «الگوریتم»
روش آموزش شاهنامه به کودکان با استفاده از کتاب‌های خاص + فیلم
روایت داستان رستم و اشکبوس با آوازخوانی + فیلم
رونمایی از پنج نمایشنامه مستند با محوریت جنگ ۱۲ روزه در حوزه هنری
بحران کنشگری و اقتصاد احساسات/ نقدی بر فیلم «زن و بچه» ساخته سعید روستایی
شبکه دو «همراه» در اثبات یک بی گناهی
صالحی امیری: تا پایان شهریور به همه استان‌ها سفر می‌کنم
از «همه فن حریف» تا سکو‌های جهانی؛ درخشش قهرمانان کشتی از قاب شبکه ورزش تا مدال‌های بین‌المللی
«صورتگر» در کانادا نمایش داده می‌شود/ ۳ جایزه از جشنواره آمریکایی
آخرین اخبار
پیمان جبلی: جهت رسانه ملی وحدت مردم است
«خط اول»؛ جایی که قهرمانان واقعی زندگی روایت می‌شوند
فصل دوم «مدهوش» با موضوع هوش مصنوعی روی آنتن شبکه آموزش
هنرمندان مشهوری که روزی شاگرد سیما تیرانداز بودند + فیلم
«پیشمرگ» در خلق قهرمان موفق است
حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان شد
پخش سریال ژاپنی «دکتر شکلات» و مجموعه‌ای درباره هوش مصنوعی
تیزر فیلم اتقام مرگبار یک سرآشپز
سوئد و ایسلند وارد رقابت اسکار شدند
از «همه فن حریف» تا سکو‌های جهانی؛ درخشش قهرمانان کشتی از قاب شبکه ورزش تا مدال‌های بین‌المللی
«دکتر شکلات» به شبکه سلامت آمد
صالحی امیری: تا پایان شهریور به همه استان‌ها سفر می‌کنم
رد پای جنگ در همه آثار هنری؛ حتی در سریال «الگوریتم»
شبکه دو «همراه» در اثبات یک بی گناهی
رونمایی از پنج نمایشنامه مستند با محوریت جنگ ۱۲ روزه در حوزه هنری
بحران کنشگری و اقتصاد احساسات/ نقدی بر فیلم «زن و بچه» ساخته سعید روستایی
«صورتگر» در کانادا نمایش داده می‌شود/ ۳ جایزه از جشنواره آمریکایی
روش آموزش شاهنامه به کودکان با استفاده از کتاب‌های خاص + فیلم
روایت داستان رستم و اشکبوس با آوازخوانی + فیلم
یگان‌های ویژه پلیس با سریال «رهایی گروگان» روی آنتن می‌آیند
آمریکا به شما لبخند می‌زند، اما با بمب اتم شما را می‌کشد
«زیر آسمان شهر»؛ کمدی خاطره‌انگیزی که ماندگار شد
«ایران» جان ماست و روح آن در شاعران، اسطوره‌ها و مفاخرش جاری است
زنده‌یاد «موسی اسوار» همتی بلند در پاسداری از گوهر پارسی داشت
موزه استاد فرشچیان بازگشایی شد
دبیر جشنواره شعر کودک: شاعران درباره ایران و خانواده بسرایند/ آثار برگزیده منتشر می‌شود
شعیبی: مسأله فراموش شده در تولید آثار هنری ارجحیت یافتن تکنیک بر محتوا است
کنگره بین‌المللی شعر پیامبر رحمت (ص) برگزار می‌شود
تقدیر از شهدای جنگ ۱۲روزه مقابل ساختمان شیشه‌ای
پخش مستند «روینده» از شبکه مستند سیما