فصل دوم «مدهوش» با موضوع هوش مصنوعی روی آنتن شبکه آموزش

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه آموزش سیما، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقهای تولید شده وهر قسمت از این برنامه شامل دو بخش است؛ در بخش آموزش، نوجوانان نخبه هوش مصنوعی به زبان ساده و کاربردی، حل مسائل روزمره همسنوسالان خود با ابزارهای هوش مصنوعی را آموزش میدهند و در بخش گفتوگو، فعالان استارتاپی، نخبگان جهانی و متخصصان این حوزه به پرسشهای نوجوانان درباره آینده و کسبوکار پاسخ میدهند.
همچنین سه قسمت ویژه برای معلمان طراحی شده است تا با شیوههای بهرهگیری آموزشی از هوش مصنوعی آشنا شوند.
از تیتراژ آغاز و پایان تا معرفی مهمانان، طراحی گرافیک و حتی دکور برنامه، همگی با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی ساخته شده است.
«مدهوش» با نگاهی آیندهمحور تلاش دارد نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در ساخت آینده کشور آماده کند.