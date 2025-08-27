همکاری با آژانس در چارچوب قانون مجلس است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در بخش اول جلسه، مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه قفقاز به ویژه مسیر فی‌مابین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و در واقع ناظر به مواضع جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در بخش دوم عراقچی وزیر امور خارجه به تشریح دو گزارش پرداخت؛ گزارش اول راجع به تحولات قفقاز و کریدور فی‌مابین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود.

ایران با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرز‌ها در قفقاز مخالف است

وی ادامه داد: عراقچی در این زمینه گفت که ما با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرز‌ها یا نقض حاکمیت کشور‌ها در قفقاز مخالفیم، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده که در آن بیانیه بر تغییر ناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه، صلاحیت قضایی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.

رضایی اضافه کرد: همچنین گفته شد که مسیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحت حاکمیت و صلاحیت قضایی ارمنستان خواهد بود که وزیر امور خارجه کشورمان گفت که ارمنستان تاکید کرده اجازه حضور نیرو‌های امنیتی آمریکا را نمی‌دهد و نکته بعد هم اینکه توافقنامه مشارکت راهبردی با ارمنستان در دست تدوین است.

اروپا صلاحیت فعال سازی اسنپ‌بک را ندارد

وی بیان کرد: عراقچی در بخش دوم جلسه گزارشی در ارتباط با موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ بک و مذاکرات با غرب داد و گفت که اروپا به دلایل حقوقی، سیاسی، فناوری و فنی صلاحیت فعال سازی را ندارد و اینکه اروپا شرایطی را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ گذاشته بود، اما ما معتقدیم که اروپایی‌ها حق فعال سازی اسنپ بک یا تمدید آن را ندارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر خارجه گفت که ما آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکایی‌ها صرفا در موضوع هسته‌ای و از موضع برابر هستیم.

همکاری با آژانس در چارچوب قانون مجلس خواهد بود

وی ادامه داد: عراقچی اشاره‌ای به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و گفت همکاری با آژانس در چارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود، آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد. عراقچی از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت که باید امنیت و ایمنی مراکز و تاسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تاکید کرد که همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان است و تحت تاثیر دیگران نیست.

رضایی اظهار کرد: عراقچی گفت ما بر روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.

مذاکره با آژانس ادامه دارد

وی ادامه داد: یک سوالی مطرح شد درباره برخی از متونی که نشر پیدا کرده که در واقع برای چارچوب همکاری ما با آژانس است. عراقچی تاکید کرد که توافقی نشده با آژانس و مذاکره با آژانس ادامه دارد، همینطور گفت که ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.

رضایی اظهار کرد: در واقع یک فضای غیرواقعی یا یک فضای اغراق آمیزی حول موضوع اسنپ بک ایجاد شده که بزرگتر از خود واقعیتش است.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این جلسه نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که شاید پر تکرارترین و مهمترین آن تاکید بر اجرای کامل و دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: همچنین انتقادات شدیدی هم از مواضع غربی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران شد و بر عدم اعتماد به غرب و عدم همکاری با آژانس تاکید شد به این دلیل که سابقه خوبی ندارد و حتی حاضر نشد حمله به تاسیسات هسته‌ای ما را محکوم کند. بر لزوم وجود یک صورت‌بندی جدید در سیاست خارجی هم تاکید شد