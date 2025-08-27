باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکبر بهنام‌جو در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان قم در شهرستان جعفرآباد که با حضور برخی از مدیران استان و شهرستان در مسجد امام رضا روستای خدرآباد برگزار شد، با بیان اینکه آب یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های توسعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: پروژه‌های آبرسانی در این شهرستان برای رفع بخشی از نیاز‌های اساسی مردم اجرا شده است و امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته شاهد تأمین پایدار آب باشیم.

استاندار قم ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در محافظت از منابع آبی تاکید کرد: آب و انرژی منابعی محدود هستند و باید مانند یک سرمایه مالی از آنها محافظت کرد تا برای آینده ذخیره شود.

وی با بیان اینکه کاهش بارش‌ها نسبت به سال گذشته و برداشت‌های زیاد از سفره‌های زیرزمینی، وضعیت منابع آبی استان را شکننده کرده است، تصریح کرد: اگر صرفه‌جویی نهادینه نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد بنابراین باید این موضوع را همانند امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی مورد توجه قرار دهیم.

استاندار قم با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی مصرف صحیح آب در جامعه تأکید کرد: همه مردم و دستگاه‌ها وظیفه دارند در برابر اسراف تذکر دهند، چراکه صرفه‌جویی تنها راه عبور از بحران‌های آبی است.

وی در پایان یادآور شد: با اجرای پروژه‌های آبرسانی و همراهی مردم در مصرف بهینه، می‌توانیم هم نیاز‌های امروز استان را تأمین کنیم و هم منابع آبی را برای آیندگان حفظ کنیم.

همچنین، مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این مراسم از افتتاح و بهره‌برداری همزمان ۱۲ پروژه آبرسانی در شهرستان جعفرآباد با اعتباری بالغ بر ۵۷۳ میلیارد ریال خبر داد گفت: طی یک سال گذشته پنج پروژه مهم در شهرستان جعفرآباد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به حفر و تجهیز چاه روستای طغرود با ۴۸ میلیارد ریال اعتبار، اصلاح شبکه آبرسانی روستای کاسوا با ۴۰ میلیارد ریال و جابه‌جایی و تجهیز چاه روستای اسفید با ۱۵ میلیارد ریال اشاره کرد.

نظرزاده اظهار کرد: بهسازی و وارد مدار کردن قنات روستای اسفید با ۲ میلیارد ریال و افزایش عمق پمپاژ چاه روستای علی‌آباد انقلاب را از دیگر طرح‌هایی برشمرد که در راستای تأمین آب پایدار مناطق روستایی این شهرستان اجرا و تکمیل شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام افزود: آغاز خط انتقال آب از چاه شماره ۹ دشت علی‌آباد تا روستای نورآباد به طول ۵۲۰۰ متر با اعتبار ۸۶ میلیارد ریال، اصلاح شبکه روستا‌های شهرستان به طول پنج هزار متر با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال، اصلاح شبکه فرسوده شهر جعفریه به طول ۱۵۰۰ متر با ۲۵ میلیارد ریال اعتبار و توسعه شبکه توزیع شهر قاهان به طول ۳۵۰۰ متر با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار از جمله طرح‌هایی است که هم‌اکنون در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: بهسازی قنات روستا‌های کاسوا، مهرزمین و بیدخراط قاهان با ۴۰ میلیارد ریال و حفر و تجهیز چاه در روستا‌های چاهک، بنابر، کاسوا، کلاغ‌نشین و وسفونجرد با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از دیگر طرح‌های در دست اقدام در شهرستان جعفرآباد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کلنگ‌زنی یک پروژه جدید اشاره کرد و گفت: امروز با حضور استاندار قم عملیات اجرایی طرح انتقال آب از دشت علی‌آباد به روستا‌های بخش مرکزی جعفرآباد آغاز شد. این پروژه با هدف جبران کمبود فشار و تأمین پایدار آب روستا‌های پایین‌دست شهر جعفریه و با اعتباری بالغ بر ۸۶ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

به گفته نظرزاده، این طرح طی مدت سه ماه از محل اعتبارات استانی و داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم به اجرا درمی‌آید و شامل ۵۲۰۰ متر لوله‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر خواهد بود.

منبع:روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم