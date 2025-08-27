دو قهرمان تیراندازی کشورمان رو به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، سلام نظامی دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلام نظامی جواد فروغی و امیر جوهری‌خو روی سکوی قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات تپانچه ۵۰ متر آسیا را مشاهده می‌کنید.

 

برچسب ها: سلام نظامی ، تیر اندازی ، مسابقات آسیایی
