باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:قریب یک‌میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که یارانه دریافت می‌کنند

وی درباره ایرانیان خارج از کشور که یارانه می‌گیرند اظهار کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور مانند ساکنان داخل کشور آزمون وُسع می‌گیرند و اگر درآمد بالا داشتند حذف می‌شوند شاخص‌های مختلفی برای آنها در نظر گرفته می شود و با همکاری وزارت رفاه آنهایی که مشمول حذف میشوند را حذف خواهیم کرد.

