رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: یک میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:قریب یک‌میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که یارانه دریافت می‌کنند

وی درباره ایرانیان خارج از کشور که یارانه می‌گیرند اظهار کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور مانند ساکنان داخل کشور آزمون وُسع می‌گیرند و اگر درآمد بالا داشتند حذف می‌شوند شاخص‌های مختلفی برای آنها در نظر گرفته می شود و با همکاری وزارت رفاه آنهایی که مشمول حذف میشوند را حذف خواهیم کرد.

نوروزی گفت: یک میلیون ایرانی مقیم خارج یارانه دریافت می‌کنند.

 

 

برچسب ها: هدفمندسازی ، یارانه
خبرهای مرتبط
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
ثبت توزیع ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در یک روز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
تابستان گرم امسال با آمار‌های قابل تامل؛ افزایش بیش از ۳ درجه‌ای دمای شمیرانات
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
خبر خوش مالیاتی به مودیان+ فیلم
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
آخرین اخبار
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
کاهش قیمت گوشت قرمز در گرو پرداخت مطالبات ۱۵۰ میلیون دلاری
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
آغاز پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب
امضای تفاهم نامه همکاری ایران در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی+ فیلم
رفع تعرض به ۵۹ هکتار اراضی دولتی در مردادماه امسال
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
دامداران از مه پاش در سالن‌های تولید شیر استفاده کنند
تولید گندم به ۸ میلیون تن رسید
بسیاری از چالش‌های کشور ریشه‌های آب و هوایی دارد
بیش از ۱.۲ میلیون چراغ معابر تعویض خواهد شد
تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن می‌رسد
بهره وری تولید با توسعه مکانیزاسیون ۲۵ درصد افزایش می‌یابد