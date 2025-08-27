مطابق تصویب‌نامه هیات وزیران، صنایع نگهداری، تعمیر، نوسازی و بازسازی هواپیما از شمول محدودیت استقرار واحد‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران مستثنی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صنایع هواپیمایی از شمول محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی شدند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، در ابلاغیه‌ای به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه، هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۰۶۵۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که صنایع نگهداری، تعمیر، نوسازی و بازسازی هواپیما با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و رعایت قوانین و مقررات مربوط، از شمول محدودیت استقرار واحد‌های صنعتی در شعاع (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران مستثنی هستند.

برچسب ها: صنایع هواپیمایی ، تعمیر هواپیما
