باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدبصیر هاشمی در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار دانشجو، ۱۱ دانشکده و هشت شبکه بهداشت و درمان در شهرستان‌های مختلف، یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزش پزشکی کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به وجود ۷۱ بیمارستان فعال در استان فارس افزود: این مراکز شامل بیمارستان‌های دانشگاهی، خصوصی، خیریه و وابسته به نهاد‌های مختلف هستند. بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و ظرفیت بالا، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی ایفا می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۸ پروژه بزرگ در حال اجراست که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

هاشمی در خصوص بیمارستان خاتم پردیس صدرا، اظهار داشت: این مرکز درمانی با ظرفیت بیش از ۳۰۰ تخت عمومی، حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار می‌رود طی دو سال آینده آماده بهره‌برداری شود. هدف از احداث آن، کاهش بار درمانی بیمارستان‌های مرکزی شیراز است.

او همچنین درباره بیمارستان نمازی گفت: این مرکز با تجهیزاتی پیشرفته، به‌ویژه در حوزه درمان سرطان، تقویت شده و دستگاه‌هایی با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان نصب شده‌اند. علاوه بر آن، دستگاه «سایبرمک» با بودجه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در حال آماده‌سازی است که این بیمارستان را به قطب درمان سرطان جنوب کشور تبدیل خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به اقدامات رفاهی برای کارکنان درمانی، از افزایش حق اضافه‌کاری پرستاران و تسریع در پرداخت مطالبات خبر داد که موجب افزایش رضایتمندی شده است.

او درباره طرح پزشک خانواده نیز گفت: سرانه پرداختی از ۲۲ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و نظام ارجاع بیماران به مراکز تخصصی تقویت شده است. این طرح به‌ویژه در مناطق محروم با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حوزه بین‌الملل، هفت تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های معتبر خارجی امضا شده و تاکنون ۵۰ دانشجوی بین‌المللی از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. همچنین رشته‌ها و مقاطع جدیدی در شهرستان‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

او اقدامات دانشگاه در حوزه دانشجویی را شامل توسعه خوابگاه‌ها، بازسازی مراکز ورزشی، افزایش کانون‌های فرهنگی هنری از چهار به ۱۴، افزایش نشریات دانشجویی از سه به ۲۰ و ارتقای خدمات مشاوره‌ای عنوان کرد.

هاشمی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه در حوزه تحقیق و فناوری گفت: مرکز نوآوری و فناوری در حال راه‌اندازی است و هدف‌گذاری شده تا جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی ارتقا یابد.

او تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان و توسعه علمی دانشگاه صورت گرفته و امید است در آینده دستاورد‌های بیشتری به مردم ارائه شود.

هاشمی به عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه اشاره کرد و گفت: ۴۶ پروژه عمرانی در دهه فجر ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و ۳۷ پروژه دیگر برای هفته دولت آماده شده‌اند. همچنین سرانه برنامه پزشک خانواده شهری ۷۸ درصد افزایش یافته و آزمایشگاه بیماری‌های منتقله از آب و غذا به عنوان آزمایشگاه مرجع جنوب کشور انتخاب شده است. دو مرکز مدیریت پسماند‌های عفونی نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند. در حوزه بین‌الملل، جذب حدود ۷۰ دانشجوی خارجی و فارغ‌التحصیلی نزدیک به ۵۰ نفر انجام شده و مرکز رشد و توسعه پارک علم و فناوری نیز در حال ساخت است.

او همچنین به فعالیت‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع اشاره کرد و گفت: ۲۳۳ پروژه عمرانی با زیربنای ۵۷۸ هزار مترمربع در حال اجراست و ۵۸ پروژه به بهره‌برداری رسیده‌اند. ساخت خوابگاه‌های دستیاران پزشکی و مهمانسرا‌ها در شیراز، مشهد و کیش با سرمایه‌گذاری قابل توجه انجام شده و دانشگاه موفق به اخذ بیشترین مجوز استخدامی کشور با ۲۳۳۹ مورد شده است.

در حوزه درمان، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمار در بیمارستان‌های دولتی استان فارس خدمات دریافت کرده‌اند و ۱۳۲۱ عمل پیوند عضو انجام شده است. همچنین بیش از ۲۲ میلیون خدمت آزمایشگاهی و ۱۶ هزار خدمت برای زوج‌های نابارور ارائه شده و ۷۷ مرکز غیرمجاز تعطیل شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در بخش آموزش و فرهنگ، راه‌اندازی رشته‌های جدید، افزایش نشریات دانشجویی از ۱۱ به ۲۳ عنوان، ارتقای دانشکده‌ها، بازسازی خوابگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی با اعتبار بیش از هزار میلیارد ریال و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیش از ۳۵۰۰ دانشجو از جمله اقدامات مهم بوده‌اند.

هاشمی از صدور پروانه فعالیت برای ۴۵ شرکت تجهیزات پزشکی و بررسی و صدور پروانه ساخت ۸۳ محصول خبر داد و گفت: اقدامات جدی برای ایجاد انبار استراتژیک، تأمین دارو‌های حیاتی و مقابله با دارو‌های تقلبی در دستور کار قرار دارد.

عبدالخالق کشاورزی، معاون توسعه و مدیریت دانشگاه نیز در این نشست اعلام کرد: اعتبار عمرانی دانشگاه در دو سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده و پروژه‌هایی مانند بیمارستان خاتم‌الانبیا، الحاقی حضرت زینب (س) و فاز دوم بیمارستان بوستان در مسیر بهره‌برداری قرار دارند.

او افزود: تاکنون ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اوراق دانشگاه نقد شده و این میزان اعتبار نشان‌دهنده رشد سریع پروژه‌های عمرانی دانشگاه است. همچنین دانشگاه شیراز در جذب نیرو‌های استخدامی و تأمین مالی جزو دانشگاه‌های پیشرو کشور است.

کشاورزی درباره بیمارستان‌های در حال ساخت گفت: بیمارستان خاتم‌الانبیا با پیشرفت ۳۵ تا ۴۰ درصدی از سال ۱۳۷۸ در دست ساخت است و پیش‌بینی می‌شود در هفته دولت ۱۴۰۶ افتتاح شود. بیمارستان الحاقی حضرت زینب نیز پس از بیش از ۱۰ سال ساخت، در همان زمان بهره‌برداری خواهد شد.

او ادامه داد: فاز دوم بیمارستان بوستان با انتقال بخش‌های نورولوژی و مسمومیت‌ها به زودی وارد مدار درمانی می‌شود و بیمارستان سایبر نمازی نیز با جذب اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی به چرخه درمان بازخواهد گشت.

کشاورزی همچنین درباره بیمارستان صدیقه طاهری در میانرود گفت: این پروژه تا پایان سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت خواهد داشت و تلاش برای اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ادامه دارد.

او در پایان تأکید کرد: پردیس سلامت دانشگاه در صدرا به‌عنوان مرکز اصلی خدمات درمانی و آموزشی در حال تکمیل است و انتقال تدریجی بیمارستان‌ها و دانشکده‌ها به این مکان در دستور کار قرار دارد. همچنین پرداخت‌های تیرماه انجام شده و معوقات کارکنان از ۸ ماه به ۲ تا ۳ ماه کاهش یافته که رضایت‌مندی قابل توجهی را به همراه داشته است.