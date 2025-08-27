فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح شماری از پروژه‌های این حوزه در هفته دولت به شیراز سفر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر راه و شهرسازی در رأس هیئتی ساعت ۸ صبح فردا پنج‌شنبه، ششم شهریور وارد شیراز خواهد شد و بعد از آن در مراسم افتتاح قطعه ۷ آزادراه شیراز ـ اصفهان و آغاز عملیات اجرایی قطعه ۸ این آزادراه و تقاطع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز ـ اصفهان به بزرگراه شیراز ـ سپیدان شرکت خواهد کرد.

صادق در مراسم آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن (پروژه طبیعت اکبرآباد شیراز) شرکت می‌کند و در ادامه از شماری از پروژه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در شیراز را افتتاح خواهد کرد.

شرکت در شورای اداری استان فارس، دیدار با خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان فارس است.

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: سفر وزیر ، وزیر راه و شهرسازی ، استان فارس
خبرهای مرتبط
رفع موانع اشتغال جوانان؛ ضرورت پیشگیری از بحران اجتماعی در فارس
عزیزی:
کسانی که برای افتتاح آزادراه شیراز -اصفهان گوی سبقت از یکدیگر می ربودند، امروز پاسخگوی نواقص باشند!
حریم پاسارگاد جابه‌جا نمی‌شود/ ۶ مرمتگر تازه نفس به آرامگاه کوروش می‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آبرسانی به برخی شهرستان‌های فارس در مدار بهره‌برداری قرار گرفت + تصاویر
سه رشته‌محل جدید کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور فارس افزوده شد
دست پر دولت وفاق ملی در بخش ارژن
بافت تاریخی روستای کندازی مرودشت لباس نو بر تن کرد؛ اعتبار بیش از یک میلیارد تومان برای بازسازی
افتتاح ۱۰ طرح صنعتی و زیرساختی در شهرک صنعتی شیراز
شباهت بشکه‌های روغن به نفت سفید، برای شرکت صنعتی دردسرساز شد
برخورد قاطع تعزیرات حکومتی فارس با گرانفروشی برنج
صدرا، دومین شهر پرجمعیت فارس
تقویت زیرساخت‌های برق با بهره‌برداری از ۵۸ پروژه/تلاش برای رفع ناترازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
بهارنکو پیشگام مددکاری خانواده در شیراز/ ۲۰ واحد مسکونی رایگان برای زوجین
آخرین اخبار
وزیر راه و شهرسازی به شیراز سفر می‌کند
شتاب در توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی
بهارنکو پیشگام مددکاری خانواده در شیراز/ ۲۰ واحد مسکونی رایگان برای زوجین
صدرا، دومین شهر پرجمعیت فارس
آبرسانی به برخی شهرستان‌های فارس در مدار بهره‌برداری قرار گرفت + تصاویر
افتتاح ۱۰ طرح صنعتی و زیرساختی در شهرک صنعتی شیراز
تقویت زیرساخت‌های برق با بهره‌برداری از ۵۸ پروژه/تلاش برای رفع ناترازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
بافت تاریخی روستای کندازی مرودشت لباس نو بر تن کرد؛ اعتبار بیش از یک میلیارد تومان برای بازسازی
شباهت بشکه‌های روغن به نفت سفید، برای شرکت صنعتی دردسرساز شد
برخورد قاطع تعزیرات حکومتی فارس با گرانفروشی برنج
سه رشته‌محل جدید کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور فارس افزوده شد
دست پر دولت وفاق ملی در بخش ارژن
افتتاح طرح‌های بخش خشت در کازرون + تصاویر
تصاویری از حضور پرشور بانوان در ورزشگاه پارس+ فیلم
زباله و تخریب طبیعت، سهم سپیدان از گردشگران میلیونی
فارس موتور فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است