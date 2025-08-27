باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - پگاه رزم‌آوران خرم‌آباد سال‌ها نمادی از وعده‌های نیمه‌تمام، سردرگمی مردم و مشکلات انباشته‌شده مدیریت شهری و استانی بود.

بیش از چهار هزار خانوار در این منطقه طی دو دهه گذشته در شرایطی نه‌چندان مطلوب زندگی می‌کردند؛ بلاتکلیفی مالکیت، ضعف زیرساخت‌ها، و نبود چشم‌انداز توسعه، این محله را به یک گره کور تبدیل کرده بود.

هر دوره‌ای از مدیریت شهری و استانی، وعده‌هایی برای حل مشکل داده شد اما هیچ‌گاه این وعده‌ها به نتیجه نرسید.

اکنون اما استاندار لرستان، سید‌سعید شاهرخی، با رویکردی که آن را عملکرد متفاوت و حل ریشه‌ای مسائل می‌نامد، توانسته این معضل قدیمی را از دستور کار خارج کند.

حل مشکل پگاه رزم‌آوران، تنها یک اقدام عمرانی نیست؛ بلکه پیامی روشن برای مردم لرستان دارد: می‌توان بر معضلات ریشه‌دار غلبه کرد، اگر تصمیم و اراده‌ای جدی در مدیریت وجود داشته باشد.

گره‌گشایی پس از ۲۰ سال انتظار

شاهرخی اعلام کرد:یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، حل مشکلات حدود چهار هزار خانوار ساکن در پگاه رزم‌آوران خرم‌آباد بود که بیش از ۲۰ سال معطل مانده بود.

این اظهارنظر به معنای پایان سال‌ها انتظار برای هزاران خانواده‌ای است که در شرایط بلاتکلیفی زندگی می‌کردند. از نگاه کارشناسان، آزادسازی و تعیین تکلیف این منطقه می‌تواند به بازآفرینی شهری خرم‌آباد کمک کند و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و خدمات شهری فراهم آورد.

حل معضلات مشابه در لرستان

مسئله پگاه رزم‌آوران تنها نمونه‌ای از مشکلات انباشته‌شده در استان بود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود گفت:مشکل ۱۵۰۰ خانوار در پروژه زاگرس بروجرد که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند نیز با اتخاذ تصمیمات قاطع برطرف شد.

علاوه بر آن، طرح جامع شهر کوهدشت که ۱۴ سال متوقف مانده بود، پس از پیگیری‌های مستمر به نتیجه رسید. این موارد نشان می‌دهد که سیاست مدیریت فعلی استان، توقف در برابر مشکلات قدیمی نیست بلکه تمرکز بر بازکردن قفل‌های طولانی‌مدت دارد

شاهرخی، با انتقاد از قوانین کهنه شهرسازی گفت:به مسئولان امور شهری تأکید کرده‌ام که ضوابط شهرسازی باید به نفع مردم اصلاح شود؛ چراکه مقررات فعلی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و توسعه شهری، فعالیت بخش خصوصی و تأمین سکونت مطلوب برای شهروندان را محدود کرده است.

این موضع، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری شهری لرستان است؛ تغییری که می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه متوازن شهرها هموار کند.

پگاه رزم‌آوران خرم‌آباد امروز دیگر نمادی از وعده‌های نیمه‌تمام نیست، بلکه نشانه‌ای از امکان عبور از مشکلات مزمن است. حل مشکل ۴ هزار خانوار پس از ۲۰ سال، می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های معطل‌مانده در استان لرستان باشد.

اگرچه مسیر توسعه این استان همچنان با چالش‌هایی چون ضعف نظام بانکی و پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است، اما تجربه اخیر نشان می‌دهد که با اراده مدیریتی و تصمیمات قاطع، می‌توان بر موانع دیرپا غلبه کرد.