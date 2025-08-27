او با تأکید بر عملکرد موفق منطقه ویژه اقتصادی لامرد افزود: حتی اگر توسعه را کنار بگذاریم، این منطقه در حال حاضر سودده است و میزان صادرات آن از واردات پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشاندهنده انتخاب صحیح مکان، اجرای دقیق پروژهها و فراهم بودن زیرساختهای مناسب است.
برهانی با اشاره به توانمندیهای منطقه در جذب سرمایهگذاری، تصریح کرد: تأسیسات آبشیرینکن منطقه نقش پشتیبان مؤثری برای شرکت سالکو و سایر صنایع مستقر ایفا کرده و موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران شده است. وی ادامه داد: سرمایهگذاران در گذشته به دنبال زیرساختهای کامل برق، گاز، آب، جاده و گمرک بودند و امروز علاوه بر این موارد، شاهد توسعه خدمات درمانی، آتشنشانی و پشتیبانی هستند که سطح امیدواری آنان را دوچندان کرده است.
جذب سرمایه و ضرورت توسعه فازهای جدید
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به جذب بیش از ۲ همت سرمایه در حوزه زیرساخت طی سال گذشته، علیرغم شرایط اقتصادی کشور، این اقدام را قابل توجه و مورد حمایت مسئولان استانی و محلی دانست و تأکید کرد: این میزان سرمایهگذاری کافی نیست و برای عبور از وضعیت فعلی، توسعه فازهای جدید و جذب منابع مالی بینالمللی ضروری است.
برهانی با اشاره به برنامههای آینده منطقه، بر لزوم توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با استمرار حمایتهای ایمیدرو و مشارکت همه ذینفعان، مناطق ویژه لامرد و پارسیان به قطبهای برجسته صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شوند.
مهدی کرباسیان، رئیس پیشین سازمان ایمیدرو در ادامه این نشست، اتصال راهآهن به مناطق ویژه لامرد و پارسیان را یکی از چالشهای اساسی دانست و گفت: بدون اتصال ریلی، اهداف اصلی این مناطق محقق نخواهد شد.
او در خصوص نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور اظهار داشت: ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دوران بازسازی کشور شکل گرفت، با هدف فراهمسازی بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری، گسترش تولید و تسریع فرآیند صادرات. منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به عنوان نخستین نمونه عملیاتی، آغازگر این مسیر بود و تجربهای موفق و ارزشمند را برای توسعه سایر مناطق کشور رقم زد.
این پنل تخصصی با محورهایی نظیر کارکرد مناطق ویژه اقتصادی در معدن و صنایع معدنی کشور، لزوم استقرار صنایع انرژیبر در حاشیه خلیج فارس، نقش مناطق ویژه ایمیدرو در توسعه اقتصاد دریا محور، فرصتهای سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی در مناطق ویژه ایمیدرو، لزوم ایجاد پایانه تجارت خارجی صنایع معدنی کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که فرصت مناسبی برای تصمیمسازان، سرمایهگذاران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور فراهم آورد.
مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان از جمله مهمترین قطبهای صنعتی و معدنی جنوب کشور محسوب میشوند که نقش بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور فراهم خواهد آورد.