پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا در امور بازدارندگی استراتژیک و ادغام هستهای، اندرو گبارا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مایل به انعقاد توافق جدیدی است که جایگزین پیمان استارت نو روسیه و ایالات متحده شود.
او در مورد وضعیت پیرامون پیمان استارت نو که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ منقضی شود، گفت: «رئیسجمهور [ایالات متحده] [دونالد ترامپ]در اصل یک مذاکرهکننده است و به امنتر کردن جهان علاقهمند است. مطمئنم که او دوست دارد به توافقی دست یابد، اما آن توافق باید معیارهای خاصی داشته باشد.»
گبارا همچنین خاطرنشان کرد که به محض انقضای محدودیتهای اعمالشده توسط این پیمان بر مسکو و واشنگتن، پنتاگون آماده خواهد بود تا تعداد کلاهکهای هستهای مستقر را با تصمیم ترامپ افزایش دهد. در عین حال، این مقام دفاعی خاطرنشان کرد که این امر به سختی محتمل است.
گبارا تأکید کرد: «رئیسجمهور ممکن است تصمیم بگیرد که تعداد را در همین حد نگه دارد یا نه، یا ممکن است این تعداد را تغییر دهد. ما آموزش میدهیم و آمادهایم که در صورت دستور، به این تعداد اضافه کنیم. اگر دستوری داده نشود، این کار را نخواهیم کرد. به همین سادگی.»
منبع: تاس