پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است

یک مقام نظامی آمریکا گفت که رئیس جمهور این کشور مایل به انعقاد توافق جدیدی است که جایگزین پیمان استارت نو روسیه و ایالات متحده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - معاون رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح آمریکا در امور بازدارندگی استراتژیک و ادغام هسته‌ای، اندرو گبارا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مایل به انعقاد توافق جدیدی است که جایگزین پیمان استارت نو روسیه و ایالات متحده شود.

او در مورد وضعیت پیرامون پیمان استارت نو که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ منقضی شود، گفت: «رئیس‌جمهور [ایالات متحده] [دونالد ترامپ]در اصل یک مذاکره‌کننده است و به امن‌تر کردن جهان علاقه‌مند است. مطمئنم که او دوست دارد به توافقی دست یابد، اما آن توافق باید معیار‌های خاصی داشته باشد.»

گبارا همچنین خاطرنشان کرد که به محض انقضای محدودیت‌های اعمال‌شده توسط این پیمان بر مسکو و واشنگتن، پنتاگون آماده خواهد بود تا تعداد کلاهک‌های هسته‌ای مستقر را با تصمیم ترامپ افزایش دهد. در عین حال، این مقام دفاعی خاطرنشان کرد که این امر به سختی محتمل است.

گبارا تأکید کرد: «رئیس‌جمهور ممکن است تصمیم بگیرد که تعداد را در همین حد نگه دارد یا نه، یا ممکن است این تعداد را تغییر دهد. ما آموزش می‌دهیم و آماده‌ایم که در صورت دستور، به این تعداد اضافه کنیم. اگر دستوری داده نشود، این کار را نخواهیم کرد. به همین سادگی.»

منبع: تاس

برچسب ها: پنتاگون ، پیمان استارت نو
خبرهای مرتبط
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیه برای کدام جنگ آماده می‌شود؟ دستور ساخت پناهگاه در ۸۱ استان
بازی دیپلماتیک روسیه در شورای امنیت: تلاش برای مهار مکانیسم ماشه یا مانور سیاسی؟
پایان بدون نتیجه مذاکرات ایران با تروئیکای اروپایی
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
اتحاد شرق در مقابل ماشه
کشتی‌های آلمانی از دستورات یمن در دریای سرخ اطاعت می‌کنند
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
فارن پالیسی: پهپادهای چینی آینده را رقم می‌زنند!
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
آخرین اخبار
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس
کرملین: با استقرار نیرو‌های اروپایی در اوکراین مخالفیم
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه
شمار شهدای غزه به حدود ۶۲ هزار و ۹۰۰ نفر رسید
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای تمدید مهلت خروج پناهجویان افغان
ادامه تنش با پاکستان به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست
زیردریایی‌های روسیه و چین اولین گشت مشترک خود را انجام دادند
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
روسیه: آمریکا مسئول ناکامی شورای امنیت در غزه است
کرملین: درگیری در اوکراین پیچیده است
افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی لهستان
لغو سفر هیات آمریکایی درپی اعتراضات مردم جنوب لبنان
دانمارک کاردار آمریکا را احضار کرد
اعتراض کارکنان مایکروسافت به همدستی در نسل‌کشی غزه
انفجار‌های جدید در هامبورگ پس از مهار آتش‌سوزی ۴۰ ساعته
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
ترکیه برای کدام جنگ آماده می‌شود؟ دستور ساخت پناهگاه در ۸۱ استان
آمریکا به دنبال پایان جنگ غزه تا پایان سال میلادی
پیشنهاد لاپید برای سفیدشویی اسرائیل: عذرخواهی از قتل‌عام کودکان
تعرفه‌های تنبیهی ترامپ علیه هند اجرایی شد
۳.۵ میلیارد دلار، بهای شکست آمریکا در مقابل یمن
اتحاد شرق در مقابل ماشه
فارن پالیسی: پهپادهای چینی آینده را رقم می‌زنند!