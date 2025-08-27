هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه در نیویورک دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که آندری یرماک، رئیس دفتر او و رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین قرار است برای دیدار با تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به نیویورک سفر کنند تا در مورد وضعیت بین کی‌یف و مسکو گفت‌و‌گو کنند.

زلنسکی اظهار داشت: "هر کسی که روی محتوای ضمانت‌های امنیتی کار می‌کند، درگیر خواهد شد - اجزای نظامی، سیاسی و اقتصادی ضمانت‌های امنیتی. وظیفه این است که تا حد امکان سرعت بخشیده شود تا این نیز یک اهرم باشد - یک اهرم نفوذ. روس‌ها باید ببینند که جهان چقدر آن را جدی می‌گیرد و اگر جنگ ادامه یابد، عواقب آن برای روسیه چقدر بد خواهد بود. "

رئیس جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که امروز حکمی را امضا کرده است که بر اساس آن، اولگا استفانیشین، معاون سابق نخست وزیر این کشور در امور ادغام اروپا و یورو-آتلانتیک، رسماً به عنوان سفیر جدید اوکراین در ایالات متحده منصوب می‌شود.

منبع: بارونز

