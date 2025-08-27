میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد

در اولین حراج سکه طلای سال جاری که امروز (پنجم شهریورماه) برگزار شد، هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به طور میانگین با قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به فروش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران اعلام کرد، امروز ۵ شهریورماه، هشتاد و سومین حراج سکه طلا در این مرکز برگزار شد و انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

در این حراج، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۲۵ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان مشخص شد.

تخصیص نیم سکه تمام بهار آزادی با میانگین قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان صورت گرفت.

همچنین، میانگین قیمت تمام سکه بهار آزادی برای علاقمندان تمام سکه بهار آزادی ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شد.

زمان بندی تحویل سکه

طبق اعلام این مرکز، متقاضیان می‌توانند سکه‌های خود را از ۱۸ تا ۲۹ شهریورماه از شعب اعلامی بانک عامل دریافت کنند. دریافت سکه در این بازه‌زمانی تنها مستلزم پرداخت هزینه تحویل ۳۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.

متقاضیانی که در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۷ مهرماه برای دریافت مراجعه کنند، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه سکه خواهند بود. این هزینه شامل تمامی روز‌های هفته، حتی تعطیلات، می‌شود.

بر اساس ضوابط، عدم مراجعه به موقع برای دریافت سکه طی مهلت مقرر (۷ مهرماه) موجب فسخ معامله و عودت وجه پس از کسر کارمزد‌ها خواهد شد. همچنین خریدار متخلف به مدت ۱۸۰ روز از شرکت در حراج‌های بعدی محروم می‌شود.

لازم به ذکر است که روز‌های کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی است.

 

برچسب ها: حراج سکه ، مرکز مبادله ارز و طلا
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برگزاری اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴/ هر متقاضی چند سکه می‌تواند خریداری کند؟
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
چه کسانی می‌توانند در حراج سکه طلا مرکز مبادله شرکت کنند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
آخرین اخبار
نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶.۳ درصد شد
توزیع برنج وارداتی از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه
میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد
کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی
بررسی تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی و صنعتی بلاروس در ایران 
رشد چشم گیر تراکم فروشی در خیابان‌های تهران+ فیلم
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
کمیته "صیانت از ارجاع نظارت برای رسیدگی به تخلف مهندسان تشکیل شد
سهمیه بندی آب در استان‌های مرزی صحت ندارد/ مردم به تماس‌های ناشناس توجه نکنند
تامین زیرساخت‌های لازم، مبنای واگذاری واحد‌های مسکونی و اراضی است
صنایع هواپیمایی از شمول محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی شدند
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
کاهش قیمت گوشت قرمز در گرو پرداخت مطالبات ۱۵۰ میلیون دلاری
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است