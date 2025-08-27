توزیع برنج وارداتی از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسجدی رئیس کارگروه سامانه بازارگاه گفت: براساس مصوبه ابلاغی وزارت جهاد از ۱۵ شهریور، عرضه برنج وارداتی در سامانه بازارگاه خوهیم داشت.

به گفته وی، کلیه بازرگانان، بنکداران و فروشگاه های زنجیره ای ملزم هستند که از طریق سامانه بازارگاه برنج وارداتی را تهیه و به دست مصرف کننده برسانند.

مسجدی با اشاره به مزایای عرضه برنج در سامانه بازارگاه تصریح کرد: براساس رصد و نظارت های صورت گرفته، برنج وارداتی با قیمت مصوب بدست مصرف کننده می رسد و تمامی واردکنندگان مکلف به عرضه از این طریق هستند، در غیر اینصورت برنج وارداتی قاچاق محسوب می شود.