رئیس کارگروه سامانه بازارگاه از توزیع برنج وارداتی در سامانه بازارگاه از ۱۵ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسجدی رئیس کارگروه سامانه بازارگاه گفت: براساس مصوبه ابلاغی وزارت جهاد از ۱۵ شهریور، عرضه برنج وارداتی در سامانه بازارگاه خوهیم داشت.

به گفته وی، کلیه بازرگانان، بنکداران و فروشگاه های زنجیره ای ملزم هستند که از طریق سامانه بازارگاه برنج وارداتی را تهیه و به دست مصرف کننده برسانند.

مسجدی با اشاره به مزایای عرضه برنج در سامانه بازارگاه تصریح کرد: براساس رصد و نظارت های صورت گرفته، برنج وارداتی با قیمت مصوب بدست مصرف کننده می رسد و تمامی واردکنندگان مکلف به عرضه از این طریق هستند، در غیر اینصورت برنج وارداتی قاچاق محسوب می شود.

برچسب ها: واردات برنج ، قیمت برنج ، سامانه بازارگاه
خبرهای مرتبط
واردات برنج در فصل برداشت ظلم به کشاورزان است
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
آخرین اخبار
نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶.۳ درصد شد
توزیع برنج وارداتی از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه
میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد
کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی
بررسی تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی و صنعتی بلاروس در ایران 
رشد چشم گیر تراکم فروشی در خیابان‌های تهران+ فیلم
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
کمیته "صیانت از ارجاع نظارت برای رسیدگی به تخلف مهندسان تشکیل شد
سهمیه بندی آب در استان‌های مرزی صحت ندارد/ مردم به تماس‌های ناشناس توجه نکنند
تامین زیرساخت‌های لازم، مبنای واگذاری واحد‌های مسکونی و اراضی است
صنایع هواپیمایی از شمول محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی شدند
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
کاهش قیمت گوشت قرمز در گرو پرداخت مطالبات ۱۵۰ میلیون دلاری
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است