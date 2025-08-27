ران درمر وارد واشنگتن شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه می‌گویند «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل برای دیدار با مقامات دولت آمریکا وارد واشنگتن شده است.

در همین حال، کاخ سفید جلسه‌ای برای بحث پیرامون مدیریت غزه در دوره پس از جنگ برگزار کرده؛ اما مشخص نیست که آیا درمر هم در این جلسه کاخ سفید شرکت کرده یا خیر.

سفر درمر به واشنگتن در حالی صورت گرفته که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا امروز ادعا کرد که واشنگتن قصد دارد تا پایان سال جاری «به هر طریقی» به راه‌حلی برای نوار غزه دست یابد. او در مصاحبه‌ای با شبکه «فاکس نیوز» توضیح داد که جلسه امروز کاخ سفید درباره غزه به ریاست ترامپ برگزار می‌شود و در آن طرحی بسیار جامع درباره «دوره پس از پایان جنگ در غزه» بررسی خواهد شد.

به طور جداگانه اعلام شده که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز با همتای صهیونیست خود در واشنگتن دیدار خواهد کرد. هرچند گفته شده «گیدئون ساعر» وزیر خارجه رژیم اسرائیل در جلسه کاخ سفید درباره غزه حضور نخواهد داشت.

منبع: تایمز اسرائیل