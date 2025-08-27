بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به جز ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند که قحطی در غزه یک «بحران ساخته دست بشر» بوده و هشدار دادند که استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است.

در یک بیانیه مشترک، ۱۴ عضو شورا خواستار آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی، آزادی همه اسرا و زندانیان، افزایش قابل توجه کمک‌ها در سراسر غزه و لغو فوری و بدون قید و شرط همه محدودیت‌های ارسال کمک‌ها توسط اسرائیل شدند.

آنها گفتند: «قحطی در غزه باید فوراً متوقف شود. زمان بسیار مهم است. این وضعیت اضطراری انسانی باید بدون تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرد و اسرائیل باید مسیر خود را تغییر دهد.»

یک ناظر جهانی گرسنگی روز جمعه اعلام کرد که شهر غزه و مناطق اطراف آن رسماً از قحطی رنج می‌برند و احتمالاً گسترش خواهد یافت. سیستم طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی اعلام کرد که ۵۱۴۰۰۰ نفر - تقریباً یک چهارم فلسطینیان غزه - در حال تجربه قحطی هستند و قرار است این تعداد تا پایان سپتامبر به ۶۴۱۰۰۰ نفر افزایش یابد.

اسرائیل روز چهارشنبه از ناظر جهانی گرسنگی خواست تا ارزیابی خود را پس بگیرد. اسرائیل این یافته‌ها را نادرست و جانبدارانه خواند و مدعی شد که IPC بررسی خود را بر اساس داده‌های جزئی ارائه شده توسط حماس انجام داده است.

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه در روز چهارشنبه، دوروتی شیا، سفیر موقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعتبار و صداقت گزارش IPC را زیر سوال برد.

او به شورای ۱۵ عضوی گفت: "همه ما می‌دانیم که گرسنگی یک مسئله واقعی در غزه است و نیاز‌های بشردوستانه قابل توجهی وجود دارد که باید برآورده شوند. رسیدگی به این نیاز‌ها برای ایالات متحده در اولویت است. "

منبع: رویترز